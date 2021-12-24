防疫讓人變宅 憂鬱症、焦慮症也增加

受疫情影響，許多人少出門，減少社會接觸，導致憂鬱患者增加。（記者鄭惠仁／攝影）

新冠肺炎新變異株Omicron來襲，全世界再開延長戰，近兩年因隔離、社交距離等防疫手段，嚴重影響民眾心理健康。根據研究，疫情 期間患有憂鬱症 、焦慮症的人大幅增加；醫師提醒民眾，仍要定期與社會接觸，保持運動習慣，以維持身心靈健康。

女性、年輕人 更受影響

澳洲昆士蘭大學10月發表於《柳葉刀》期刊的研究顯示，根據去年至今年1月29日疫情間公布的重度憂鬱症及焦慮症患病率數據，估計造成失能損失人年數和失能調整人年（DALYs），結果發現，2020年全球204個國家中，因疫情影響，憂鬱症造成的失能人數為4940萬人，焦慮症則為4950萬人，尤其女性受疫情影響較男性嚴重，年輕人也比老年人更受影響；疫情較嚴重的地區，其盛行率增幅也較大。

作息亂、經濟壓力導致

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，近幾個月臨床觀察，憂鬱症、焦慮症患者增加不少，大多是作息混亂、活動量不足、失眠、無法聚餐或旅遊帶來幸福感、失業帶來經濟壓力、家人接觸頻繁增加摩擦衝突等所致。

詹佳真建議，民眾可培養居家運動習慣，定期用視訊與親友聯繫，維持一定的社交接觸，並學習線上學習工具，讓學習成長不停滯。世界衛生組織（WHO）日前警示，2020年憂鬱症是造成人類失能疾病的第一名，新冠疫情恐讓此問題更趨嚴重，呼籲社會應建立包容性環境、降低對心理疾病標籤化、鼓勵患者接受完整治療，盡早治癒恢復職業及社交功能。

學習認識情緒 保持正向

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，後疫情時代基礎防疫已成日常，如何自我修復、不因疫情影響情緒，建議可從自身著手，例如學習認識情緒、適時紓壓，練習用正面觀點看待自己、相信有能力可以解決，培養樂觀態度，遇到困境或難題時，積極解決並從中汲取經驗等，培養心理韌性所需。

葉雅馨說，除了保持心理健康，亦可使用董氏基金會資源，包括線上「心情頻道聊天室」，想找人說話但不敢向親友訴說時，可與專家及有相同經驗的網友分享；Instagram「Dailymental.tw」可了解如何照護及激勵心情，透過簡單圖貼舒緩壓力、自我療癒，也可下載憂鬱情緒檢測 App，定期檢測情緒狀態，同時記錄自己的心情及容易取得求助資源。