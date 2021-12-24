單邊腿腫脹 「大小腳」恐是靜脈栓塞

下肢靜脈栓塞患者，常會出現單邊小腿腫脹疼痛。 （圖：新竹台大生醫醫院提供）

深部靜脈栓塞常見於下肢，小腿尤其是好發部位。患者常會出現腿部腫脹、疼痛，甚至目視就能察覺顏色轉紫，除了凝血功能障礙的年輕人常出現，長期臥床、癌症 患者也會有，老年人因缺乏運動，腿部肌肉 量降低，也可能發生下肢深部靜脈栓塞。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區心臟功能檢查室與心導管室負責人劉聖甫說，當患者出現深部靜脈栓塞，通常會出現單邊腿部腫脹，雙腿腫脹較罕見，按壓小腿肚會有疼痛感，觸感則會覺冰涼，因血液缺氧會發紫，比較雙腿就能發現一腳紅潤，患部則是暗沉發黑。

劉聖甫指出，因下肢血液回流受阻，造成靜脈血管發炎，初期往往沒有明顯而直接的症狀，尤其長期臥床、表達能力不佳的長者，出現靜脈栓塞時往往不自知，通常要靠照顧者或醫師觀察注意，從患者小腿是否「大小腳」就該警覺。

癌症患者因處於高度凝血狀態，部分重症患者甚至產生大量血栓，在深部靜脈栓塞患者身上，部分個案甚至會因下肢靜脈栓塞的血栓剝落遊走，經心臟打入肺動脈，造成嚴重肺栓塞，甚至可能致命。

劉聖甫說，曾有患者因肺栓塞血氧降低而昏厥送醫，檢查才發現來源是腿部靜脈栓塞。

治療下肢靜脈栓塞，醫師通常會為患者打抗凝血針，或給予抗凝血劑，配合穿彈性襪，臥床長者下肢要抬高高過心臟。一旦腫得太厲害，藥物效果不好，就要考慮採溶栓導管，肺栓塞嚴重者則需開刀移除血栓。

劉聖甫建議，要預防靜脈栓塞，應避免久坐或久站，行動不便的臥床者，照顧者可頻繁活動臥床者的腿部關節，或適時抬高下肢高過心臟水平面，並要避免過度肥胖 ，就能有適度預防效果。