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講話沙啞、不斷打嗝 當心是胃食道逆流

許政榆
醫師表示，胃食道逆流常見打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等，且當忙碌或壓力大症狀又會出現，呼籲民眾除了治療，生活習慣及飲食控制也很重要。(本報資料照片)
醫師表示，胃食道逆流常見打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等，且當忙碌或壓力大症狀又會出現，呼籲民眾除了治療，生活習慣及飲食控制也很重要。(本報資料照片)

突然講話沙啞、不斷打嗝，有可能是胃食道逆流惹的禍。台北書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流常見打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等症狀，好發於年輕女性，如果輕忽長期胃食道逆流，可能導致食道潰瘍、甚至罹患食道癌。

邱展賢表示，大多數胃食道逆流症狀患者，以胃鏡檢查多正常，未看到食道發炎或賁門鬆弛症狀。臨床上觀察，胃食道逆流症狀患者即使胃鏡未發現異常，透過藥物治療仍然可以改善。

像是一名50歲男性，打嗝不止、講話沙啞，總覺得有異物卡在喉嚨，經耳鼻喉科醫師轉診至腸胃科，胃鏡檢查發現輕微糜爛性胃炎，並未看到胃食道逆流症狀；另一名15歲國中生，常常吞嚥困難，早上容易打嗝、想吐，且沒什麼食慾，求診後經胃鏡檢查，發現輕微食道炎及些微胃食道逆流，兩個案經過醫師開立藥物後，症狀皆緩解。

邱展賢說，食道兩端括約肌分別連結咽喉與胃，當食物通過時才會開啟，食道功能異常時也會有逆流的症狀。食道功能要正常，同時要有健康的食道黏膜、食道蠕動協調及賁門括約肌控制的配合。

邱展賢表示，若食道黏膜處於發炎或黏膜神經敏感，患者容易對食物過度敏感，引起悶痛、火燒心。食道蠕動異常問題容易有喉嚨卡、異物感、吞嚥不易的症狀；下食道括約肌異常鬆弛，容易引起打嗝，吃進的食物容易卡住，不易吞下去。但症狀不易區分，需詳盡了解病史及上消化道內視鏡檢查，選擇適當藥物進行治療。

邱展賢指出，食道功能異常多與情緒壓力有關，當忙碌或壓力大症狀又會出現，因此許多患者對於症狀習以為常，忍一下不適感就好，卻輕忽長期胃食道逆流可能帶來食道潰瘍、食道癌的風險。

邱展賢提醒，胃食道逆流反覆發生，與壓力、生活飲食習慣有關，改善胃食道逆流，除了配合醫師治療外，生活習慣及飲食控制也是相當重要，適當運動，調解壓力，注意體重控制，進食速度不要太快，咖啡、甜食、菸酒和刺激性的食物要盡量避免，倘持續發生胃食道逆流症狀，建議找專科醫師治療，避免症狀惡化延誤治療時機。

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