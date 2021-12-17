頭皮腫瘤99%良性 但若生長快且潰爛要注意

台灣亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠指出，一般臨床常見的頭皮腫塊可分為囊腫、痣、上皮腫瘤及黑色素瘤等。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名46歲男子一年多前發現後腦勺頭皮長了一塊凸起物，原本以為只是青春痘不以為意，但腫塊始終沒消除，日前他嘗試用力擠壓，反倒感覺紅腫疼痛，經就醫檢查後，醫師研判是皮脂腺囊腫，切除後病理報告顯示為良性，讓他鬆了一口氣。醫師提醒，若出現潰爛、紅腫、發炎、滲血，則應盡早就醫檢查為宜。

台灣亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠指出，該患者自述與腫瘤 和平共處一年多，平時除了洗髮偶爾會摳到，其餘多數時間都不會妨礙正常生活，只是因本身剪短髮，旁人看到後都會好意詢問「你後腦勺長了一顆怪怪的東西？」讓他頗感困擾，決定「擠一下」，沒想到竟開始出現紅腫狀況，因而前來就醫。

鄭旭棠說，從外觀來看，診斷是俗稱「粉瘤」的皮脂腺囊腫，門診手術切除即可；過程僅需局部麻醉，不需全身麻醉，手術耗時約20分鐘，術後兩周完成拆線，患者回診時還笑說，「總算不用再擔心腦子出包了」。

他說，一般臨床常見的頭皮腫塊可分為囊腫、痣、上皮腫瘤及黑色素瘤等，病因多半與皮膚受損、日曬、環境汙染或化學物質接觸有關，且頭皮腫瘤幾乎99%是良性腫瘤，僅極少數是鱗狀細胞癌、基底細胞癌等惡性腫瘤，癌症 轉移到頭皮的腫瘤也相對少見，民眾無須過度慌張。

不過鄭旭棠也提醒，如果皮下腫瘤生長速度很快，且表面有潰爛、滲血等情形，就得懷疑是其他惡性皮膚疾病，應該盡快就醫接受專業檢查、評估，而平時則建議多保持頭皮清潔乾爽，減少染燙髮次數，避免接觸化學物質，同時不要過度用力抓搓摳擠頭皮，都能降低頭皮腫瘤的風險。