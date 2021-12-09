為孕停藥病情復發 僵直性脊椎炎讓她情緒崩潰

（圖片來源：健康醫療網）

30歲的美美（化名）是一名職業女軍官，由於患有僵直性脊椎炎，透過規律藥物控制。結婚後一直有計畫懷孕，因擔心藥物影響便自行停藥，後來幸運懷孕2個月後，發現自己下背痛狀況越來越嚴重，不僅晚上無法好好睡覺，也嚴重影響白天正常工作效率，加上懷孕前期的不適症狀，讓她飽受身心煎熬，情緒崩潰！後來她回診風濕免疫科尋求協助，經與醫師溝通後，接受生物製劑治療，使用一個月後就明顯改善疼痛症狀，目前僵直性脊椎炎獲得穩定控制，讓她相當期待寶寶到來。

僵直性脊椎炎常見腰痛屁股痛 男女患者比例2：1

台灣國軍臺中總醫院中清分院副院長暨風濕免疫科主任楊登和醫師表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，好發於20到40歲的年輕人，屬於一種發炎性的下背痛，在診間常見患者求診的主要原因是腰痛、屁股痛，甚至有些厲害的會造成周邊關節與接骨點的發炎，會影響患者行動、工作與日常作息。

楊登和醫師補充，許多人會以為僵直性脊椎炎並不常發生在女性身上，但臨床上僵直性脊椎炎的患者男女比例約是2:1，男生數量比女生數量多一些；另外，這個疾病與家族遺傳也有關係，診間常見父子檔或是母女檔的病患，而家族遺傳原因在於HLA-B27的基因，若是直系親屬有僵直性脊椎炎的基因，那下一代的孩子有該基因的比率為50%，但實際發病的機率約20%左右。

生物製劑治療降低止痛藥使用 懷孕患者亦可安心使用

針對僵直性脊椎炎的治療方式，楊登和醫師認為，目前第一線的治療還是以使用一些口服的非類固醇抗發炎藥物為主，除了止痛也同時減少患者脊椎發炎的程度，但這些藥物長期服用可能會傷害肝臟或腎臟，建議患者應把握年輕黃金治療期，也就是在40歲之前儘早診斷治療並定期追蹤，以減少日後之脊椎變形。

楊登和醫師進一步說明，針對傳統抗發炎藥無效的患者，可使用生物製劑，臨床上約9成患者在使用生物製劑後，能有效緩解疼痛與發炎症狀，大幅減少止痛藥的使用量；另外有計劃生育 的女性患者，也有合適的生物製劑可以使用，藥物作用較不影響胎盤，在懷孕全期及哺乳期都可持續使用，對想要懷孕及哺乳的年輕婦女是一大福音。

遵循醫囑保持運動習慣 長期抗戰僵直性脊椎炎

楊登和醫師提醒，僵直性脊椎炎的治療就像長期抗戰，隨著患者年齡越大，免疫力 會漸漸下降，此時很多僵直性脊椎炎的狀況有可能逐漸穩定，因此要及早診斷把握年輕黃金治療期，另外，患者千萬不要因為怕痛而不運動，建議多做些伸展型運動，像是游泳 、瑜珈、伏地挺身或是拉單槓，都能有效緩解疼痛，穩定控制病情。





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資料來源：健康醫療網

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