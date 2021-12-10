我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

11歲女童長短腳惹來異樣眼光 截骨延長獲改善

趙容萱
醫師林聖傑（右）說明，11歲女童（左）有長短腳問題，較短肢接受截骨延長手術後，長短腳獲改善。（圖：中山附醫提供）
醫師林聖傑（右）說明，11歲女童（左）有長短腳問題，較短肢接受截骨延長手術後，長短腳獲改善。（圖：中山附醫提供）

11歲女童有長短腳問題，穿鞋墊黏貼在鞋子外的特殊鞋子，惹來異樣眼光，讓她難以忍受，經求診發現長短腳差距2.9公分，推算青春期生長結束後會落差5.8公分，後接受截骨延長手術，以泰勒式環延長器輔助讓較短肢生長到目標長度，術後長短腳獲改善。

醫師林聖傑（右）說明，11歲女童（左）有長短腳問題，較短肢接受截骨延長手術後，長...
醫師林聖傑（右）說明，11歲女童（左）有長短腳問題，較短肢接受截骨延長手術後，長短腳獲改善。（圖：中山附醫提供）

台灣中山醫學大學附設醫院骨科醫師林聖傑認為，兒童長短腳無論是鞋墊調整或手術，現今醫療非常成熟；面對孩子生長的異常，父母不應給自己太大的壓力，只要正視問題並尋求專業，與醫師謹慎的討論並且提供合適的治療。

林聖傑說明，兒童骨科先天性異常可能來自於成長過程中生長板的受傷或長骨骨幹的骨折造成長短腳。治療上，兒童骨科需考量兒童年齡及骨質各別生長的速度、預期生長空間，甚至生活習慣發展型態等謹慎評估。

林聖傑指出，醫師會先以外觀、Ｘ光評估，並從頭到腳檢查。長短的差異，有時也可能只是單純來自於髖關節脫臼、扁平足等，家長不需就此抗拒檢查而錯過最佳矯正的時機。

林聖傑說，長短腳治療，兩公分以內可透過鞋墊調整，一旦超過兩公分，對骨盆高度及脊椎壓力有較多的影響，鞋墊也只能改成外露式，必須黏貼在鞋外，影響美觀，也影響行走，易跌倒，生長板會持續的增長，也因此可能造成長度落差越來越多，就要考慮手術改善。

林聖傑指出，手術有二種，第一種是調控生長板，讓較長肢「微創生長導引手術」抑制生長，若差異太大，則對較短肢採截骨延長手術，即在斷骨處形成骨痂並加以延長，這些骨痂可以透過特製的延長器，每天短距離的拉長。

上一則

家暴受害者從清醒到逃離 「這幾點」必須知道

下一則

冬天運動防護 15分鐘暖身不可少

延伸閱讀

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現
戴監測心跳手表 掌握心律不整

戴監測心跳手表 掌握心律不整

和白人相處的感受

和白人相處的感受
手術後獲友人贈獎券慰問 麻州男刮中百萬大獎

手術後獲友人贈獎券慰問 麻州男刮中百萬大獎

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝

2021-12-07 00:30
50歲洪姓女子（中）確診為大腸癌第三期，她3日現身說法表示，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，如今病況獲控制，右為醫師柯道維、左為醫師黃晟瑋。記者趙容萱／攝影

她激烈減重暴瘦竟是癌上身 聽醫師話抗癌成功

2021-12-03 05:26
林姓老婦假牙內鈎竟是造成她罹患口腔症的主音。記者簡慧珍／攝影

八旬婦罹患舌癌 原來無聲殺手住在口腔內

2021-12-09 05:07
只要院內有任何病人需要被傾聽，北醫附醫靈性關懷師高倩琪隨時在患者或是家屬身旁。圖／北醫附醫提供

陪看診竟確診染疫亡 兒自責「弄丟母」 靈性關懷助療傷

2021-12-04 17:56
植酸會妨礙鐵的吸收，不等同貧血的人不宜吃五穀飯。(Getty Images)

貧血的人 真的不適合吃五穀米？

2021-12-03 02:00
透過運動強化關節與肌力，能延緩膝關節衰退速度。（Getty Images）

居家常做6種運動 強化膝關節效果佳

2021-12-06 02:41

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？