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吃檳榔吞檳榔汁 建築工血鈣飆高竟急性腎衰竭

記者王昭月／高雄報導
吃檳榔不只易得口腔癌，還會形成高血鈣，造成腎臟疾病，圖／健仁醫院提供
吃檳榔不只易得口腔癌，還會形成高血鈣，造成腎臟疾病，圖／健仁醫院提供

台灣高雄39歲建築工人「阿風」嚼檳榔20多年，每月至少花上台幣4000元（約144美元），嚼檳榔時連汁也吞下肚提神，最近他尿量變少顏色變深、持續胸悶、頭昏腦脹、體重下降、四肢乏力，求診發現血鈣超高且急性腎衰竭，醫師指檳榔汁高鈣，吞進肚後使身體變成高鈣環境增加腎臟負擔，嚴重的易演成腎衰竭。

12月3日是檳榔防制日，多數人只知吃檳榔可能得口腔癌，鮮少知道癌症還沒來時，其他病症就悄悄上身。健仁醫院腎臟科主任蔡文仁說，建築工「阿風」全身檢查遍尋高血鈣原因，除吃檳榔無其他可能因素。醫院建議他戒除檳榔，但他已上癮，直到有次右肩關節韌帶斷裂，因擔心高血鈣及高血壓具麻醉風險可能無法動刀，才勉強同意減檳，經補充水份把血鈣降到安全範圍，改善部分腎功能後才順利完成手術。

蔡文仁說，檳榔籽本身含生物鹼、多酚類化合物，摻雜紅白灰等含氫氧化鈣、碳酸鈣的鹼性化合物在口腔咀嚼形成紅色檳榔汁，據林石化教授2002年研究，這些檳榔汁含高濃度鈣化物，會使口腔變鹼性環境，長期吞食後經腸道吸收造成高血鈣，會產生多尿、脫水、腎衰竭、代謝性鹼中毒。

他表示，高血鈣在臨床上可從輕微無症狀到口渴、多尿、噁心、嘔吐、食慾不振、便祕、消化性潰瘍、泌尿道結石、骨骼肌肉酸痛，甚至到高血壓、腎衰竭等。嚴重高血鈣若不及時治療，影響到中樞神經會意識混亂、昏迷，甚至心律不整、併發急性壞死性胰臟炎致命。

勞工朋友平日在高溫環境下工作，水份流失快補充少，已是熱損傷及腎衰竭的好發族群，潛在的反覆腎損傷經過數年，最後即會造成腎衰竭。若加上吃檳榔的高鈣檳榔汁，多餘的鈣無法從腎臟排泄，會更加重腎衰竭。臨床上他也碰過吃檳榔的運將長期配楊桃乾增加檳榔口感，後來腎衰竭無法完全回復。

蔡文仁建議吸菸及嚼食檳榔的民眾應定期健檢，及早發現異狀找出病因並適當用藥，而戒吃檳鄉，是最大要務。

健仁醫院腎臟科主任蔡文仁奉勸民眾戒檳，以免癌症未上身，腎臟疾病就找上門。圖／健仁...
健仁醫院腎臟科主任蔡文仁奉勸民眾戒檳，以免癌症未上身，腎臟疾病就找上門。圖／健仁醫院提供

高血壓 癌症 便祕

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