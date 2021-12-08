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傳導性聽損 集中於幼童與老年

陳雨鑫

聽不到別人說話，總把「蛤？」當作口頭禪，當心是聽力已經受損。

耳鼻喉科醫師分析，傳導性聽損年齡分布以0歲到19歲以及60歲到69歲為大宗；感音性神經聽損則是60到69歲人數最多；混合型聽損也是60歲到69歲最多；突發性聽損發生年齡較平均，不過從40歲以後人數開始微微增加，同樣在60到69歲達人數高峰。

台北振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠表示，傳導性聽損患者在臨床上確實多集中在上述兩大年齡層，她分析與發生原因有關。導致傳導性聽損的原因有中耳炎、中耳積水、耳膜破洞、耳垢阻塞、聽小骨斷裂等，依照聽損嚴重度以及發生原因，藉由藥物或是手術改善聽力。

張智惠分析，傳導性聽損患者隨著年紀增長，發生機率愈高，因為年長者免疫力較差，容易引發感染，而60歲到69歲的族群，還能自行就醫，也讓這年齡層的就醫人數相對多。而19歲以下孩子，較多屬於聽小骨受傷所引起的傳導性聽損。

感音性神經聽損則是因為年紀漸長，導致神經退化機率增加；混合型聽損是指同時有感音性神經聽損與傳導性聽損，發生原因則是兩者的總和。

至於突發性聽損，張智惠表示各年齡層都可能發生，與年齡沒有絕對關係，數據顯示40歲以上人數開始增加，可能與免疫力、壓力有關。她解釋，睡眠、壓力、荷爾蒙及耳朵健康程度，都是影響突發性聽損的原因，不是因為年邁才發生。

台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主任林哲玄表示，臨床上傳導性聽損、感音性神經聽損、混合型聽損患者確實是「雙側」同時發生較多，突發性聽損多為「單側」，未明示側性並不是真的沒辦法辨別哪一邊的耳朵聽損，而是大多數醫師初次問診懷疑是聽損後，必須先填診斷碼，再由聽力檢查確定聽損情況，等到檢查出爐再回診，醫師大多不會改診斷碼，導致未明示側性的人數最多。

張智惠表示，傳導性聽損、感音性神經聽損、混合型聽損都與「發炎」、「退化」有關，通常都是雙側一起來。突發性聽損有一半以上原因不明，其他找得到原因的，通常是病毒感染，或自體免疫疾病所致，有時候是因為鼻咽部單側有病灶引起，因此通常是從「單側」開始發生。

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