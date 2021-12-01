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年輕女子住新居在家暈倒4次 竟是一氧化碳中毒惹的禍

記者胡蓬生／苗栗報導
蔡建宗表示及時的高壓氧治療可幫助緩解一氧化碳中毒症狀。圖／大千綜合醫鋎提供
蔡建宗表示及時的高壓氧治療可幫助緩解一氧化碳中毒症狀。圖／大千綜合醫鋎提供

台灣苗栗縣37歲的張姓女子今年搬入新居後，入住不到1個月突然在家中暈倒，送醫檢查未發現異常，不料女子返家後幾天又陸續暈倒3次，前晚，她再感到頭暈、耳鳴、全身冒汗，家人發現她意識不清且叫不醒急送醫，急診室醫師懷疑是一氧化碳中毒，查出陽台熱水器惹的禍。

張姓女子前三次暈倒被家人送到附近醫院就醫，但各醫院做心臟及腦部相關檢查，都沒查出任何異狀，前晚她同樣不舒服，但心想可能是太累就到床上休息，家人叫不醒她，緊急由救護車送往大千綜合醫院急診室，才查出體內一氧化碳濃度高達36%，立即安排高壓氧治療，才順利讓女子恢復健康。

大千綜合醫院醫療副院長及高壓氧中心主任蔡建宗表示，臨床上常見的暈倒原因多與心血管及腦部疾病相關，但往往會忽略一氧化碳中毒的可能性，這次案例經詢問後，發現是女子家中熱水器裝置於陽台的半開放空間，家屬也表示病人4次暈倒都是在使用熱水器之後，且有2次暈倒時還伴隨著大小便失禁情形，這就是因為一氧化碳中毒已影響病人神經症狀的反應。

他指出，冬天常因天冷而習慣緊閉門窗抵禦寒風，但是家中如果不通風、熱水器燃燒不完全，便會產生一氧化碳中毒。中毒初期症狀不易察覺，只會感到輕微頭痛和頭暈，但隨著中毒程度提升，就會感到惡心、嗜睡，嚴重時甚至陷入昏迷；如能及時就醫並接受高壓氧治療，可改善組織缺氧問題、緩解急性症狀、減少神經後遺症的產生，但仍要留意遲發性神經症狀的反應，因此後續定期回診追蹤相當重要。

蔡建宗建議，想要預防一氧化碳中毒，可從下列方式著手，包括熱水器必須由合格人員安裝，且不可安裝於浴室內或通風不良的室內（包括加裝玻璃窗的陽台），且要確實定期檢驗，室內也應保持良好通風，此外可安裝偵測一氧化碳的警報器，以早期預警防止中毒。

蔡建宗提醒民眾，熱水器一定要安裝在通風良好的地方，並定期檢驗，才能確保安全。圖／...
蔡建宗提醒民眾，熱水器一定要安裝在通風良好的地方，並定期檢驗，才能確保安全。圖／大千綜合醫鋎提供

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