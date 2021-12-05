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眼壓高 不等於青光眼

陳雨鑫
利用降低眼壓的藥物，青光眼患者視神經受損的機率就會大幅下降。（Getty Images）
利用降低眼壓的藥物，青光眼患者視神經受損的機率就會大幅下降。（Getty Images）

青光眼被稱為「視力小偷」，在人們不知不覺之下，造成視神經傷害奪走視力。青光眼的成因主要是受到「眼壓」的影響，傷害到視神經，進而讓視神經網膜纖維缺損，患者視野因此受侷限，隨著缺損愈嚴重，視野變得愈小，若未及時介入治療，最後只能走向失明。

房水無法排除 眼壓增加

導致視神經受損最關鍵的原因是「眼壓」，眼壓為什麼會增加？台灣長庚醫院台北院區青光眼科主治醫師陳賢立解釋，眼睛是很特殊的結構體，每天都會生成一定的水分，稱之為「房水」，房水在眼睛內流動，並滋養眼睛組織。但每天眼睛生成多少的水分，就得排出多少的水，當水分無法排除時，眼壓就會增加並壓迫到視神經，傷害視神經功能。

陳賢立醫師表示，排出房水的地方稱為「隅角」，水分會由小樑網組織排出。當出口因故被阻塞，就可能導致眼壓增加。臨床上常見的兩大類型青光眼為隅角閉鎖及隅角開放型兩種。

三軍總醫院青光眼專科主任呂大文表示，隅角是虹膜與角膜之間的夾角，大於20度稱為「隅角開放」、小於20度稱為「隅角閉鎖」。罹患這兩大類青光眼的患者，三高、高度近視或高度遠視以及高齡長者都要小心。

呂大文表示，隅角開放的患者有許多是高度近視者，因高度近視造成眼軸拉長及末梢循環不佳，讓房水代謝受阻；其餘像是三高的患者，因為血管健康不如一般人，血氧供應不良亦會導致視神經受損。另外，遺傳也是一大因素，若直系血親任一人罹患青光眼，子女遺傳率高達四成，比一般人得到青光眼的風險增加七到十倍。

隅角閉鎖的患者有四大特徵，女性、年齡大於55歲、身高小於160公分，以及遠視100度到300度之間。只要同時符合四大條件就非常可能發生隅角閉鎖青光眼。隅角閉鎖青光眼常為急症發作，需要在八小時內讓眼壓降下，否則會有立即失明的風險。

陳賢立說，講到青光眼時必定會提到眼壓，但眼壓高並不等於青光眼。常會有民眾說「我眼睛很腫，好像眼壓很高，一定是得到青光眼」。

事實不然，約有二成五的青光眼患者屬於「正常眼壓青光眼」，而且這類患者確診時都已經是中、晚期，視野已明顯狹窄才被發現。正常眼壓青光眼通常與曾經動過雷射近視手術、外傷或其他不明原因有關。

陳賢立醫師說，台灣人正常的眼壓落在約10到20毫米汞柱之間，青光眼的患者平均眼壓為15.5毫米汞柱，有些人會直接取正常眼壓的最高值，認為眼壓高達21毫米汞柱就是罹患青光眼。臨床上，眼壓能超過21毫米汞柱的青光眼患者很可能只是高眼壓症，但並沒有青光眼。

高危險族群 應定期檢查

「愈早介入治療，愈有辦法預防青光眼惡化。」呂大文表示，高危險族群每年都應該要定期做視力檢查。

呂大文表示，青光眼患者眼壓只要降低1毫米汞柱，視神經受損的機率就會大幅下降10%到19%。降低眼壓的藥物通常為兩大機轉模式，一種是減少房水產生，另一種是增加房水排除。

他解釋，第一種類型的藥物問世較早，也是現在第一線最常使用的藥物，如乙型阻斷劑以及甲型促進劑。乙型阻斷劑降壓效果顯著，但其副作用會影響心肺，因此患有慢性肺氣腫、氣喘者則不建議使用；甲型促進劑較不會對心肺造成影響，但使用頻率相對高，一天需要點二到三次眼藥水。

增加房水排除的方式，如前列腺藥物，它的好處是一天僅需在夜晚使用一次，方便性高，且效果極佳。歐美國家治療青光眼患者幾乎都以它作為首選。

三高

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