眼周常見這3種皮膚病 不是「脂肪粒」別亂抹藥

眼周常見的皮膚疾病，以雷射等非侵入式治療效果較佳。（本報資料照片）

你的眼周旁有凸起的小顆粒嗎？坊間流傳稱其為「脂肪粒」，其實醫學上根本沒有此說法。眼周常見的皮膚疾病以汗管瘤、粟粒腫與黃斑瘤最多，台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師李采暹指出，這三種皮膚問題都難以透過藥物改善，坊間宣稱只要塗抹藥品就能消除，則大多是錯誤的資訊。

汗管瘤 難以自行去除

李采暹表示，汗管瘤是一種分化良好的汗管細胞組合而成的良性腫瘤 ，顏色偏黃或呈現膚色，汗管瘤有時會因汗液堆積，略為增大且呈半透明，位在皮膚真皮層，有一定深度，難以自行去除。

汗管瘤可以出現在全身，包括胸部、腹部各處，但最常見是長在眼部周圍，一般來說不痛不癢，皮膚受刺激或較敏感時可能會有癢感，讓民眾感受不適。汗管瘤雖被稱為「腫瘤」，但醫學上將組織增生的腫塊突起物都是以腫瘤稱之，民眾不要過於害怕。

粟粒腫 類似白頭粉刺

粟粒腫是一種良性表皮腫瘤，顏色呈現珍珠白色，形態類似白頭粉刺，但不同的是，粟粒腫為包覆角質的囊袋構造，生長的位置於真皮層與表皮交界或真皮層，也屬於相對深層的位置。

黃斑瘤 大多對稱生長

眼皮上方的顆粒，若是黃斑瘤，50%機率與血脂肪有關，因為不正常脂質代謝，使膽固醇沉積在皮膚真皮層裡。黃斑瘤有一大特色，大多是「對稱生長」，左眼皮有黃斑瘤，右眼皮八九不離十也會出現。

李采暹強調，不管是汗管瘤或是粟粒腫，大多都是體質造成，換言之，「會長就是會長」，沒辦法多做什麼趨吉避凶，也不會因為多塗抹什麼保養品就會增加或是消除。這兩種皮膚疾病大都不會造成人體疼痛或是傷害，唯獨美觀受到影響，如果不在意美觀，可以和平共處一輩子。

治療汗管瘤、粟粒腫、黃斑瘤的方法，以雷射、電燒、手術等三種方式為主。李采暹表示，臨床上多採取不侵入式的雷射治療，敷麻藥後施打雷射，療程一次就能有不錯成效。但由於汗管瘤與黃斑瘤深度較深，雷射後還是有可能在數月以後逐漸長出來。

坊間有許多美容機構會協助挑除粟粒腫，李采暹呼籲，「千萬要小心」，眼周皮膚脆弱，加上生長的位置相對深，使用的器械不乾淨，最後可能導致感染。臨床上雷射治療效果佳，針對較大顆的汗管瘤與粟粒腫，或難以接受可能復發的患者則多採行手術治療，但臨床上多優先採取非侵入式的方式解決問題。