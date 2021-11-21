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定期照胃鏡 揪難纏「壺腹癌」

邱宜君

台灣前駐泰代表李應元日前病逝台大醫院，據了解病逝原因為「壺腹癌」。前教育部長吳京、兒童文學作家幸佳慧都是因壺腹癌病逝。消化醫學專家、新光醫院健康檢查部主任朱光恩表示，除非是很規律做胃鏡健檢，還有一點早期發現壺腹癌的機會，否則通常是出現反覆黃疸、變瘦等明顯症狀時才確診，為時已晚。

朱光恩表示，壺腹位於消化道系統中一個非常複雜的區域，附近有十二指腸、胰臟、膽管、肝臟等重要器官，同時也是血液循環和淋巴組織相當綿密豐富的位置。

朱光恩指出，壺腹癌化沒有症狀、進展快，也很容易轉移到其他臟器。當病人因阻塞性黃疸，發現自己眼睛、皮膚變黃，胃口很差、快速變瘦明顯症狀，通常都已經是晚期。

至於壺腹癌的治療，朱光恩表示，通常會先做切除手術，手術後繼續化療，若範圍廣泛，也可能要電療。但由於大多發現得晚，通常化療、電療的效果都不理想。

是否還是有極少數的幸運兒，可以在壺腹癌的早期發現？朱光恩說，除非有定期做胃鏡健檢的習慣，還有一點點機會。因胃鏡可看到壺腹，若發現奇怪組織，可順便切片檢查，但由於壺腹有很多皺摺，如果癌變躲在皺褶深處，就算做了胃鏡，也不見得看得到。

「不過無論如何，有定期檢查還是多一份機會找到它，」朱光恩表示，壺腹癌與「癌王」胰臟癌的難纏程度相去不遠，也都是很幸運才能早期發現。定期做腹部超音波，或許有機會找到胰臟癌；定期做胃鏡，或許有機會發現壺腹癌。朱光恩建議，若有胃癌家族史，或是家族中多人罹患癌症，最好都要定期做胃鏡、定期健檢。

台灣駐泰國前代表李應元因壺腹癌病逝，享壽68歲。（本報資料照片）
台灣駐泰國前代表李應元因壺腹癌病逝，享壽68歲。（本報資料照片）

教育部 台灣 癌症

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