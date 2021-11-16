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壺腹癌罕見、致命又難及早發現 醫師：這項檢查有機會

記者修瑞瑩／台南報導
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供

台灣前駐泰代表李應元因壺腹癌過世，不少人對「壺腹」這項器官滿頭問號「人體有這個地方嗎」，台南市立安南醫院副院長、也是胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，壺腹癌是一種罕見的癌症，一般的胃鏡檢查不一定能夠檢查到，除非是專門針對壺腹檢查，如果腫瘤壓迫到總膽管，就會有黃疸、茶色尿及灰大便的症狀，容易被早期發現，但如果沒壓到，等到發現往往已是晚期，無法開刀完全切除。

許秉毅表示，「壺腹」其實是指人體的「總膽管」進入「十二指腸」的地方，這個交會之處，因為同時有「胰管」來會合，所以結構上會變得比較膨大，看起來有點像茶壺的寬底，所以就稱為「壺腹」 (茶壺的大肚子)。

而壺腹癌就是「壺腹」長出的癌症，發生率很低，約百萬人分之5，算是一種罕見的癌症。

許秉毅表示，雖然罕見，但李應元並非首位罹患「壺腹癌」的名人，事實上，前教育部長吳京及兒童文學作家幸佳慧都是因為壺腹癌」而病逝，罕見卻又高致命性，也讓人聞壺腹癌而色變。

他表示，壺腹因為位在總膽管的末端，一旦發生腫瘤，有可能會壓迫到總膽管，使膽汁流不進十二指腸，造成阻塞性黃疸，病人的皮膚和眼睛會變黃，小便顏色變深，還會有茶色尿、灰白色大便的情形，此時如果及時找醫師治療，有機會根治。

但是，如果不幸壺腹癌是向旁側生長，就不會壓到總膽管，被發現時，腫瘤常常已經很大，同時併發淋巴腺轉移，這種已有淋巴轉移的「壺腹癌」，無法開刀完全切除，預後就很差。

最近有不少人詢問「壺腹癌可以預防嗎？」許秉毅表示，答案是肯定的，但是並不容易。事實上，作胃鏡檢查時可看到壺腹，只是常常只能看到它的側面，偶然才有機會看到它的正面。研究顯示有7成的壺腹癌是源自「壺腹腺瘤 (就是類似息肉的腫瘤)」，如果能夠找適當的內視鏡醫師，每一到兩年做一次胃鏡檢查，並且仔細觀查「壺腹」，如果有明顯膨大，能作切片檢查，便有機會發現「壺腹腺瘤」及「壺腹癌」，並作早期治療。

許秉毅表示，最近就曾遇到一位患者是在做體檢胃鏡檢查時，意外發現壺腹腺瘤的案例，因此只要有主動防禦的觀念，「壺腹癌」並非完全無法預防的。

前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供
前駐泰代表李應元因罹患壺腹癌而過世，很多人好奇壺腹在哪裡。圖／許秉毅提供

腫瘤 癌症 教育部

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