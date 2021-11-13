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愛吃破布子、甜柿 胃裡結拳頭大糞石

江良誠
南投林姓老婦喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。（圖：南投醫院提供）
南投林姓老婦喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。（圖：南投醫院提供）

69歲林姓老婦吃飯喜歡配破布子，又吃了不少甜柿，近日覺得胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經內視鏡檢查，發現胃裡面有顆拳頭大的糞石，透過微創手術取出胃糞石後，才恢復健康。

台灣南投醫院外科醫師許家榮說，常見的糞石多為植物糞石，大部分是難以消化的植物纖維所組成，在胃裡結成團塊。初期不會有症狀，但隨著飲食習慣持續累積，糞石越來越大顆，就可能會出現腹脹、胃痛、噁心等不適症狀，嚴重甚至出現胃穿孔、胃出血。年長者、咀嚼功能不佳、糖尿病、腸蠕動較差、曾接受過胃腸道手術等民眾都是糞石的好發族群。

林姓老婦經常吃破布子，破布子果實具黏性，民間普遍認為具有開脾功效，老婦三餐便常以破布子配飯。破布子不好消化，黏上未消化的食物殘渣，最近是甜柿的產季，老婦飯後又吃甜柿，柿子中的鞣酸與海鮮、肉類等蛋白質會與胃酸交互作用，讓食物在胃裡沉澱結塊，進而引起胃痛，到醫院檢查才發現胃裡有顆七公分大的堅硬糞石。

許家榮表示，糞石大部分可藉由內視鏡取出，如果太大，就需要手術治療。

營養師黃淑敏說，民眾平時攝取足量膳食纖維可促進消化，但人體無法分解膳食纖維，因此咀嚼功能不佳、腸蠕動較差民眾攝取過多膳食纖維，加上水分補充不足，反容易產生糞石，產生不適。提醒高危險群的民眾在飲食上應該細嚼慢嚥，適當的運動並攝取充足的水份，有症狀盡早就醫治療。

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