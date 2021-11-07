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天氣變冷 頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

記者謝進盛／台南報導
奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用「頸部動脈超音波」觀測患者頸動脈硬化、鈣化、狹窄程度，她提醒季節交替日夜溫差大，尤其要注意。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用「頸部動脈超音波」觀測患者頸動脈硬化、鈣化、狹窄程度，她提醒季節交替日夜溫差大，尤其要注意。圖／奇美醫學中心提供

50多歲婦人不明原因反覆出現眼前暗濛不清、頭暈欲昏倒不舒服等不適，經就醫診治，發現是頸部動脈內壁增厚，造成血管內部管徑嚴重狹窄，導致腦部發生暫時性腦缺血。醫師提醒，秋冬季節交替日夜溫差大更要注意，有上述症狀速就醫，以免造成腦中風

台灣永康奇美醫學中心指出，這名50多歲婦人曾因鼻咽及深頸部腫瘤，接受過局部放射線治療，但沒有三高等慢性疾病，上月前來就醫時，竟發現是頸部動脈內壁增厚，還好及時就醫。

奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀進一步指出，經頸部動脈超音波檢查，發現婦人頸部動脈內壁均勻增厚，造成血管內部管徑嚴重狹窄，產生腦部暫時性腦缺血症狀，因口服藥物治療效果有限，最後改以頸部動脈支架置放手術，婦人術後穩定也改善情況。

「腦中風病人，約有7成為腦血管阻塞型腦中風。」葉珀秀表示，腦部組織血液循環供應主要仰賴4條來自心臟頸部動脈，包含雙側總頸動脈、雙側脊椎動脈，若輸送動脈有病變，就會嚴重影響腦部循環並可能引發腦中風，要評估灌流腦部循環情形，頸部動脈超音波相當重要。

葉珀秀說，血管硬化、阻塞、狹窄，都是造成腦中風主要病因，隨著年齡增加以及春夏或秋冬季節交替時，民眾更需留意自己身體狀況，有頭暈、想吐、四肢無力或麻木等症狀，或是腦中風高危險群者，務必提早積極治療，降低中風機率。

他指出，頸部動脈超音波，是利用不同超音波頻率，改變有效超音波穿透深度，來清楚偵測頸部動脈，評估頸部血管有無動脈硬化變化、阻塞或已造成血流灌流變化或不足情況，對身體較無負擔，屬非侵入性檢查，不需要注射顯影劑，更無輻射曝露，患者可放心救治。

中風 台灣 三高

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