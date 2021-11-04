慢性疼痛吃藥復健無效 體外震波療法可改善症狀

治療慢性疼痛，衛福部新營醫院建議可以體外震波改善症狀。（圖：新營醫院提供）

王姓婦人有足底筋膜炎宿疾，早上起床腳踏地時，腳底總是劇烈疼痛，連走路都困難，先後嘗試藥物、一般復健物理治療甚至是中醫針灸，都未能改善症狀。直到醫師建議使用體外震波治療，疼痛症狀才明顯改善。

台灣 新營醫院復健科主任倪昊白表示，體外震波治療是一種治療慢性肌腱炎及筋骨慢性疼痛的最新技術，為非侵入性高能量再生治療，藉由震波，打在受傷的軟組織，可以減輕疼痛，促進癒合修復。

他指出，震波治療最適合慢性（超過六周）肌腱炎且對其他治療反應不佳的人，如網球肘、高爾夫球肘、跟腱炎、肩部旋轉肌肌腱炎、足底筋膜炎、跳躍膝、肩部鈣化性肌腱炎等。

不過，若是骨髓炎患者、患處急性發炎、年齡未滿18歲者、患有凝血疾病或服用抗凝血藥物者、孕婦及裝有心律調節器患者，不宜進行震波治療。

倪昊白進一步說明，震波治療目前為自費項目，每次療程約15至20分鐘，每周1次，建議3次為一個完整療程，只須經由復健科醫師評估，便能進行相關療程。

他指出，震波治療能在不對患者造成負擔的情況下，快速完成療程、促使組織自我修復、增加血液流速及促進新血管新生與細胞生長，從本質改善疼痛症狀，治療結果會因個人體質與身體狀況不同有差異。疼痛症狀改善在第一次療程結束後，就能明顯感受到。