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小腿靜脈曲張不是女性專利 穿彈性襪之外這招也能預防

記者簡慧珍／彰化報導
張姓廚師的雙腿嚴重靜脈曲張，像蚯蚓上身。圖／彰化醫院提供
張姓廚師的雙腿嚴重靜脈曲張，像蚯蚓上身。圖／彰化醫院提供

靜脈曲張不是婦女的專利，也會發生在久站的男性雙腿，60歲張姓廚師長年久站工作，下肢靜脈曲張的程度像蚯蚓爬滿小腿，嚴重影響外觀，害他終年再熱也穿長褲遮醜，還動輒潰瘍、流血，傷口很難癒合，讓他下定決心求經，經微創手術移除發炎靜脈，終於恢復平整的小腿皮膚。

台灣衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川28日表示，久站是造成靜脈曲張的最大原因，像餐飲業、百貨服務員、髮型設計師、空姐、賣場人員、護理人員等常久站的人，較容易罹患靜脈曲張。

張姓廚師的小腿出現靜脈曲張已10多年，心想男性不必在意小腿外觀，長年不分寒暑穿長褲掩飾事小，因靜脈曲張部位越來越癢、脹、痛，尤其是左小腿，稍微摩擦就破皮出血，而且很難癒合事大，才下定決心就診。

呂明川說，靜脈有瓣膜幫助血液向下順流，閉合時可防止血液逆流，當下肢壓力過高，瓣膜閉合能力變弱，不但發生血液逆流還囤積在靜脈，導致血管腫脹、變形，稱作靜脈曲張，又稱靜脈瘤，俗稱「浮腳筋」，下肢最容易發生，通常早期沒有明顯症狀，腿部逐漸酸痛腫脹、無力、沉重、疲勞，小腿漸漸突出腫大的青筋，接著出現癢、脹、痛，皮膚粗糙，易出血發炎。

張姓廚師的靜脈曲張已經很嚴重，服藥難以恢復，必須移除靜脈內缺氧發炎的部分靜脈，呂明川採用最新的微創靜脈曲張手術，在內視鏡之下移除病變靜脈，傷口小，出血量少，2天就可出院。1週後，張先生小腿「蚯蚓」全部不見，10多年來第一次感受到平整的小腿。

有些嚴重的靜脈曲張者因血液回流不良造成深層靜脈栓塞，更嚴重者還可能造成致命性的肺栓塞，有3成的致死率，如果發現自己有靜脈曲張症狀最好趕快就醫，不要拖延。預防靜脈曲張發生方法不難，久站者至少每小時活動1次，坐下時維持正確姿勢，不要翹腳，不定時抬高雙腿抬高，睡覺時墊高雙腿；，使腿部高於心臟位置，若工作需久站，最好穿著彈性襪。

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川建議需要久站的民眾至少每小時坐下休息1次，站立時...
衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川建議需要久站的民眾至少每小時坐下休息1次，站立時改變站姿。記者簡慧珍／攝影
張姓廚師經手術消除靜脈曲張，皮膚恢復平整。圖／彰化醫院提供
張姓廚師經手術消除靜脈曲張，皮膚恢復平整。圖／彰化醫院提供

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