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45歲上班族血尿半年 驗出早期「膀胱癌」

林佩均
光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田指出，無痛性血尿可能是膀胱等癌症的前兆，民眾須提高警覺。（記者林佩均／攝影）
光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田指出，無痛性血尿可能是膀胱等癌症的前兆，民眾須提高警覺。（記者林佩均／攝影）

45歲郭男如廁伴有血尿，卻因工作忙碌，半年後才就醫，診所診斷為腎結石，到台灣光田綜合醫院進一步檢查，發現膀胱處有多顆0.5至1公分大小的膀胱腫瘤，罹患早期「膀胱癌」，所幸術後追蹤，未再復發。

光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，一般而言，腫瘤、發炎、結石都會出現血尿，民眾千萬要警覺，這也可能是癌症前兆，最常發生在膀胱癌、腎盂癌、輸尿管癌以及腎臟癌，因為不是感染發炎，是慢慢形成的惡性腫瘤，因此通常是「無痛性血尿」。

郭男工作忙碌，知道有血尿問題，但延遲半年才到診所就醫，診所診斷為腎結石，郭男到光田醫院治療結石問題，院方進一步腎臟泌尿系統的全面檢查，超音波掃瞄時，卻意外發現膀胱處有多顆0.5至1公分大小的膀胱腫瘤，病理化驗結果確認是早期膀胱癌，經內視鏡手術切除腫瘤，所幸目前追蹤未再復發。

丁原田提醒，發現血尿唯一辦法就是立即就醫檢查，有些人因為不以為意，吃了止血相關藥物，血尿暫時止住，但隱藏在背後的問題卻沒有解決，丁更呼籲，民眾不要吃來路不明偏方藥物，恐惡化病情。

72歲江姓阿嬤因血尿問題，診所看病吃消炎藥，血尿情形暫時止住，偶爾還是會有血尿，就這樣持續一年多，直至血尿頻率增多，察覺不對勁，到光田綜合醫院經丁原田詳細問診檢查，才發現已罹患膀胱癌第二期，建議切除膀胱，防止癌細胞持續擴散惡化。

丁原田呼籲，疾病所造成的泌尿道出血，起初可能是偶發性，隨著病情的變化，出血的頻率會漸增，民眾要有警覺性，尤其是無痛性的血尿，有些人因為血尿自動消失就不去檢查，輕忽了癌症的威脅，錯過診斷時效。

腫瘤 癌症 工作

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