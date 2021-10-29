新冠肺炎後遺症 逾4成掉髮

新冠肺炎後遺症，逾四成患者有掉髮問題。(Getty Images)

新冠肺炎 後遺症多，除肺功能問題外，沒想到掉髮造成外觀上改變，讓康復者自卑到不敢回歸職場、校園，成為年輕病人最在意的事。台北榮總7月中旬為新冠復元者成立整合門診，分析50名首次回診病人發現，43%有掉髮問題、39%有睡眠障礙、30%關節痠痛、26%疲勞、15%肌肉 痠痛、11%胃口變差。

台北榮總收治253名新冠住院病人，有179名病人追蹤回診。北榮醫務企管部主任李偉強推估，有七成的康復者需要染疫後的預後照顧，因此，北榮整合門診應運而生，集結神經內科、精神科、營養師、皮膚科、胸腔內科、感染科、復健科等七大專科，提供集合性的會診服務，降低跑醫院次數。

「掉髮」成為新冠後遺症，年輕族群高度在意的症狀，北榮胸腔部呼吸治療科醫師柯信國說，新冠染疫產生的脫髮，男女比是一比三，通常是毛囊承受壓力所致，有三至六個月的恢復期，髮量會逐漸恢復。北榮護理部副主任洪世欣指出，有一名外籍生染疫後，原本全身有茂密的毛髮，在確診康復一個月發現脫髮問題十分嚴重，連胸毛都明顯稀疏，變得自卑、不敢重返校園。

腦霧也是後遺症之一，同樣列在追蹤門診檢查清單中，柯信國指出，新冠病毒對全身攻擊，有傷及腦部的可能，腦霧通常年輕人較易察覺，變得更容易忘東忘西。