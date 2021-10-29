我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

新冠肺炎後遺症 逾4成掉髮

蕭羽耘
新冠肺炎後遺症，逾四成患者有掉髮問題。(Getty Images)
新冠肺炎後遺症，逾四成患者有掉髮問題。(Getty Images)

新冠肺炎後遺症多，除肺功能問題外，沒想到掉髮造成外觀上改變，讓康復者自卑到不敢回歸職場、校園，成為年輕病人最在意的事。台北榮總7月中旬為新冠復元者成立整合門診，分析50名首次回診病人發現，43%有掉髮問題、39%有睡眠障礙、30%關節痠痛、26%疲勞、15%肌肉痠痛、11%胃口變差。

台北榮總收治253名新冠住院病人，有179名病人追蹤回診。北榮醫務企管部主任李偉強推估，有七成的康復者需要染疫後的預後照顧，因此，北榮整合門診應運而生，集結神經內科、精神科、營養師、皮膚科、胸腔內科、感染科、復健科等七大專科，提供集合性的會診服務，降低跑醫院次數。

「掉髮」成為新冠後遺症，年輕族群高度在意的症狀，北榮胸腔部呼吸治療科醫師柯信國說，新冠染疫產生的脫髮，男女比是一比三，通常是毛囊承受壓力所致，有三至六個月的恢復期，髮量會逐漸恢復。北榮護理部副主任洪世欣指出，有一名外籍生染疫後，原本全身有茂密的毛髮，在確診康復一個月發現脫髮問題十分嚴重，連胸毛都明顯稀疏，變得自卑、不敢重返校園。

腦霧也是後遺症之一，同樣列在追蹤門診檢查清單中，柯信國指出，新冠病毒對全身攻擊，有傷及腦部的可能，腦霧通常年輕人較易察覺，變得更容易忘東忘西。

肌肉 新冠肺炎

上一則

告別漏尿頻尿尷尬 醫師：就醫+養成3個好習慣

延伸閱讀

「好處大於風險」 FDA：輝瑞兒童疫苗 安全且有效

「好處大於風險」 FDA：輝瑞兒童疫苗 安全且有效
新聞眼／萬聖節搗蛋 討糖可放心

新聞眼／萬聖節搗蛋 討糖可放心
俄羅斯將封閉首都 英國過去1周染疫升15% 仍不封鎖

俄羅斯將封閉首都 英國過去1周染疫升15% 仍不封鎖
憂疫苗影響胎兒 美2/3孕婦仍未接種

憂疫苗影響胎兒 美2/3孕婦仍未接種

熱門新聞

打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）

降血脂3要素：用藥、飲食及運動

2021-10-24 02:00
前立委朱高正晚間因大腸癌病逝，前立委林正杰晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。本報系資料照

朱高正大腸癌病逝 久坐、不運動、晚睡都是危險因子

2021-10-22 17:30
睡眠不足會影響免疫力以及大腦健康。(Pexels)

快看世界／睡不夠影響免疫力、大腦健康 睡眠專家支招

2021-10-26 12:25
預防大腸癌4大關鍵，包括飲食、定期篩檢、良好排便習慣、家族史。圖／ingimage

吃素預防大腸癌 營養師：你還需要吃這個關鍵食物

2021-10-27 05:36
圖一：拔牙後因廔管（紅色箭頭處）而引發的右側鼻竇炎（藍色椎體標示出的範圍）

拔牙、植牙後鼻涕倒流+聞到腥臭味 小心齒源性鼻竇炎

2021-10-25 02:05
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

2021-10-22 05:20

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告