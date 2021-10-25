長期反覆、持續手臂上舉 當心這「職業傷害」痛到不行

（圖：健康醫療網提供）

52歲的游先生，自營電器行工作 長達20餘年，每月工作22到24天，工作內容包含大型電器販售及到宅安裝、維修等作業。自去年起，游先生開始右肩疼痛，檢查後發現右側棘上肌肌腱部分撕裂及右肱二頭肌肌腱炎，確診是旋轉肌袖症候群，到醫院就診，並經醫師鑑定為職業傷害。

旋轉肌袖症候群 常見症狀有這些

台灣中榮嘉義分院家醫科洪恩琪醫師表示，導致「旋轉肌袖症候群」主要是因長期反覆或持續手臂上舉的動作，實務上發現營造從業人員、美髮業、油漆工、汽車修護人員、球類運動員等皆為高風險作業內容。

洪恩琪醫師補充，「旋轉肌袖症候群」常見症狀為肩部前外側疼痛及做高舉過頭的動作時產生肩痛，尤其是在肩部外展70-120度左右加上內轉的動作時，這些包括日常生活的穿衣服及洗頭等行為；患者可以定位疼痛位置在三角肌外側之處，嚴重時，肩部在外展及前屈時會有肌無力的現象。

高風險族群 預防有三法

洪恩琪醫師說明，屬「旋轉肌袖症候群」的高風工作族群，預防之道有三：

1.工作前做好暖身工作

2.工作中安排適當休息時間，避免長時間手臂重複抬舉過肩動作

3.進行簡單的肩關節伸展及肌腱強化運動。

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資料來源：健康醫療網

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