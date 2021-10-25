我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

長期反覆、持續手臂上舉 當心這「職業傷害」痛到不行

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

52歲的游先生，自營電器行工作長達20餘年，每月工作22到24天，工作內容包含大型電器販售及到宅安裝、維修等作業。自去年起，游先生開始右肩疼痛，檢查後發現右側棘上肌肌腱部分撕裂及右肱二頭肌肌腱炎，確診是旋轉肌袖症候群，到醫院就診，並經醫師鑑定為職業傷害。

旋轉肌袖症候群 常見症狀有這些

台灣中榮嘉義分院家醫科洪恩琪醫師表示，導致「旋轉肌袖症候群」主要是因長期反覆或持續手臂上舉的動作，實務上發現營造從業人員、美髮業、油漆工、汽車修護人員、球類運動員等皆為高風險作業內容。

洪恩琪醫師補充，「旋轉肌袖症候群」常見症狀為肩部前外側疼痛及做高舉過頭的動作時產生肩痛，尤其是在肩部外展70-120度左右加上內轉的動作時，這些包括日常生活的穿衣服及洗頭等行為；患者可以定位疼痛位置在三角肌外側之處，嚴重時，肩部在外展及前屈時會有肌無力的現象。

高風險族群 預防有三法

洪恩琪醫師說明，屬「旋轉肌袖症候群」的高風工作族群，預防之道有三：

1.工作前做好暖身工作

2.工作中安排適當休息時間，避免長時間手臂重複抬舉過肩動作

3.進行簡單的肩關節伸展及肌腱強化運動。

【延伸閱讀】

突然中風、昏迷倒地　「糖尿病」無症狀成隱形殺手

大姨媽來之前狂冒痘「很正常」　別再怪罪內分泌失調

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51677

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

工作 勞工 中風

上一則

乳房摸到「腫塊」就是乳癌？聽專科醫師怎麼說

下一則

抗衰弱 你需要肌力訓練

延伸閱讀

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡
專家：新冠、流感疫苗都應施打 可同時間、不同手臂

專家：新冠、流感疫苗都應施打 可同時間、不同手臂

洗腎婦術後狂吃 1年後手臂竟長出「乒乓球」

洗腎婦術後狂吃 1年後手臂竟長出「乒乓球」
最美小龍女跳中槍舞 手臂完全出賣了年紀

最美小龍女跳中槍舞 手臂完全出賣了年紀

熱門新聞

打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）

降血脂3要素：用藥、飲食及運動

2021-10-24 02:00
前立委朱高正晚間因大腸癌病逝，前立委林正杰晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。本報系資料照

朱高正大腸癌病逝 久坐、不運動、晚睡都是危險因子

2021-10-22 17:30
乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

2021-10-21 05:17
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

2021-10-22 05:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

2021-10-19 00:29
臺中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，手術治療有健保給付。記者卜敏正／翻攝

老翁與腫塊和平共存6年 醫師：皮下脂肪瘤3狀況應切除

2021-10-23 05:13

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲