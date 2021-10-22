長期新冠後遺症 確診者恐提早失智、大腦快速退化

專家指出，確診新冠肺炎者，大腦也會遭受攻擊，加速退化成為失智症。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

全球失智 症人口增長，專家提醒，年輕型失智症相較老年型失智症，確診新冠肺炎機率更高，若原先已輕度失智者，恐因長期新冠（long COVID）加速退化，提前進展到失智症。

台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧表示，失智者確診新冠機率較一般人高，在國外研究中，年輕型失智症相較老年型失智症，得到新冠肺炎危險性更高。

王培寧表示，感染新冠病毒引起中風、癲癇、肝腎功能等急性期問題，也引發長期新冠後遺症，尤其新冠病毒會攻擊人體內ACE2受體，其受體在大腦中廣泛分布，而導致大腦、認知功能受傷害，專家也警告，感染新冠肺炎恐提早失智、快速退化。

預防失智早期診斷很重要，王培寧說，並非所有失智症都屬於阿茲海默症，診斷時除了看認知功能，也要透過生物標記來判定，近年生物標記的血液診斷更加精確，相較用傳統免疫方式預測影響疾病的腦內類澱粉沉澱，正確率僅六成，若改以質譜分析，正確率可高達八成。

王培寧說，除了透過血液檢測患者腦內類澱粉蛋白沉積外，也正發展更多生物標記種類，包括發炎、免疫、血管因子、突觸功能等，若只用單生物標記，正確率僅八成，若用多生物標記，正確率可提高到八成，2021年發表一篇文章提到，失智症早期臨床診斷中，若用生物標記加上危險因子，以及年齡、性別等，正確率可高達九成。

美國 FDA今年通過可延緩阿茲海默症的新藥「Aducanumab」，王培寧表示，新藥雖可讓大腦中類澱粉斑減少，但在臨床試驗上，受試者以高劑量、連續14個月情況下才有顯著效果，憂心高劑量導致副作用，包括局部腦水腫、發炎、微出血反應等，且新藥價格不菲。

王培寧表示，美國今年7月提出新藥臨床使用建議，用於輕度認知障礙到輕度阿茲海默早期患者，注射藥物前須先做磁振造影（MRI）檢查，確認腦內是否有病變，每月注射一次，每兩個月增加劑量，預計半年左右調到最高劑量，配合藥物注射，每三個月要做一次MRI檢查，注意有無副作用產生。

早期診斷外，預防失智也很重要。王培寧表示，根據2017年研究，注意危險因子之下，失智症有三分之一可預防。2020年則提升到四成失智症可預防，可控制危險因子增加三項，包括注意中年時期頭部傷害、減少飲酒傷害，以及老年後注意空氣汙染 。

2017年研究中，特別點出「聽力」為失智症危險因子。世界衛生組織（WHO）指出，11億年輕人面臨聽力受損，恐增加失智、憂鬱、跌倒機率，聽力不好造成大腦負荷，認知問題也影響大腦結構，造成社交疏離感。2021年美國阿茲海默研究中心最新發表，戴助聽器可減少三成機率進展為失智症，若本身已是失智者，戴助聽器退化速度也變慢。

2020年最新失智症預防研究，提出「空氣汙染」危險因子，王培寧指出，近年空汙問題影響失智症，以PM2.5影響最大，包括工廠、燃燒、油煙皆為PM2.5來源，不只影響肺部，也影響大腦健康。國外研究指出，空氣汙染嚴重區域，民眾的認知功能較差，長期追蹤後發現，認知退化也較快，呼籲民眾面對失智症，需早期診斷、治療，並注意預防。