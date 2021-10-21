20多歲女爬樓梯喘 原來患心房中膈缺損

術前超音波顯示心房中膈缺損。圖／院方提供

台灣 新竹一名60歲黃姓婦女先前因健康檢查發現心臟擴大，近期活動發現偶爾微喘，至新竹台大分院新竹醫院心臟科門診檢查，醫師診斷為心房中膈缺損；另一名20多歲女子則因心雜音與爬樓梯微喘，也被診斷為心房中膈缺損。2人經由新竹台大分院小兒部醫師傅俊閔安排心導管手術，順利關閉心房中膈缺損，手術後皆恢復良好，目前持續於門診追蹤。

傅俊閔表示，正常人左心房與右心房互不連通，由心房中膈隔開。若心房中膈有破洞，就稱心房中膈缺損，這是一種「先天性心臟病 」；心房中膈缺損會造成血液經此破洞從左心房流到右心房、右心室再到肺動脈，導致右心室與肺動脈擴大而產生活動耐受性降低、容易喘等右心室衰竭症狀，甚至可能導致肺動脈高血壓 等嚴重併發症，需要積極治療。

然而，大多數心房中膈缺損的人在年輕時可能沒有明顯症狀，或健檢時僅發現輕微心雜音，隨著年齡增長才出現較明顯症狀，因此有些人到成年，甚至中老年後才被診斷出有心房中膈缺損。

傅俊閔說明，心房中膈缺損，可根據缺損所在之解剖位置分類。其中，第二型心房中膈缺損可利用心導管手術將其關閉，效果好且恢復快，只有腹股溝會有個小傷口。其他型的心房中膈缺損則因為破洞位置較不適合關閉器放置，仍有可能需要傳統手術治療。

新竹台大分院指出，院內小兒心臟科團隊包含醫師傅俊閔、龔柏榕及黃品學，過去幾年與麻醉科合作，已陸續成功完成多例經心導管心房中膈缺損關閉手術和開放性動脈導管關閉手術。去年底由小兒心臟科與成人心臟科合作，在生醫醫院竹北院區成功完成一例合併心導管電燒與心房中膈缺損關閉手術。未來期望能透過資源整合與團隊合作，逐步加強先天性心臟病的診斷及治療，讓桃竹苗地區先天性心臟病的民眾都能就近接受妥善的醫療照護。