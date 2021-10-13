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7旬翁「腳中風」 微創手術除血栓免截肢

胡蓬生
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流。（圖：台灣大千綜合醫院提供）
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

71歲陳姓老翁平日是個老菸槍，一周前突然覺得右腳冰冷、麻木，且小腿越來越痛，就醫檢查發現他的右腳動脈被血栓塞住，導致大腿以下完全沒有血流，經醫師以「微創噴射機械除栓」手術，搭配導管溶栓治療，成功移除血栓、打通血管，保住他的右腳，免於被截肢命運。

台灣大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，老翁的狀況為急性下肢動脈阻塞，也是俗稱的「腳中風」。簡單說，就是血塊堵住腳的血管，而血塊剛形成時像火鍋店的軟嫩鴨血，時間一久會越來越硬，變得像豬血糕一樣，拖得越久越難處理，因此腳中風的治療建議要把握14天黃金時間，否則截肢機率就很高。

71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流，經微創噴射機械除栓手術，...
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流，經微創噴射機械除栓手術，搭配導管溶栓治療，成功打通陳爺爺右腳的血管。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

他指出，過去傳統治療方式是使用藥物及開刀清除血塊，但出血風險很高，現行新技術噴射機械除栓設備，可用微創方式伸管子到血管裡把血塊清乾淨，再搭配藥物輔助，較傳統治療安全、成功率也較高。

楊智鈞表示，腳中風特別容易發生在年紀大、糖尿病、高血壓、洗腎、抽菸或曾經罹患心血管疾病的病人身上，這次老翁的個案雖然手術成功，但仍要注意戒菸，否則復發機率高；提醒民眾，如果有腳不明原因麻木、冰冷、疼痛，可能就是腳中風的症狀，一定要盡快就醫，經專業醫師診斷與治療，避免錯過黃金治療期。

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