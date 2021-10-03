蜂螫事件勿信尿液解痛偏方 記住4要點自保

近期陽明山地區發生多起虎頭蜂螫叮事件，北市動保處及陽管處均呼籲民眾注意自我安全。取材自陽明山國家公園官網

台北市陽明山登山步道 2日有民眾遭蜂螫傷，統計有11名女性、6名男性受傷送醫，但仍不減民眾上山遊憩興致，從早上9時至下午4時，依舊能看到二子坪停車場外長長排隊車潮，等待進場停車，陽管處提醒，民眾上山應避免使用香水、髮膠等會吸引群峰的氣味，北市動保處也指出4個遇到蜂群的自保要點。

疫情 趨緩加上氣溫晴朗炎熱，不少人趁著假日上山避暑、出遊，但2日卻傳出有民眾行經陽明山二子坪步道附近時遭蜂螫傷，北市消防局表示，總計有11名女性、6名男性送醫。

陽管處表示，除了2日發生的意外，今年9月23日下午也有劇組在陽明山竹子湖附近的黑森林山區拍戲時，發生蜂螫事件，提醒民眾，每年夏、秋兩季為胡蜂類活動旺季，尤其秋天更是虎頭蜂防衛性強、特別敏感時期。

民眾登山踏青應避免穿著鮮豔衣服及塗抹香味濃厚物品、食物包好密封，盡量穿著長袖衣褲，若遇蜂巢或蜂隻，應冷靜離開並勿揮舞、驅趕；若不幸被螫傷、出現疑似過敏 反應，除離開現場外，應立即撥打急難救助報案專線。

北市動保處表示，日前已協助移除竹子湖叮咬事件的大型黑腹虎頭蜂巢，但2日再次發生大屯南峰登山民眾遭蜂群攻擊事件，呼籲民眾前往山區登山請注意自身安全，登山前也需注意4個要點。

第一，從事戶外活動時，不要任意進入草（樹）叢、不使用香水或具特殊氣味的用品，盡量穿著表面光滑及淺色的衣物，攜帶含有「DEET」（敵避、乙待妥、敵避胺）成分的防蚊蟲產品。

第二，發現虎頭蜂在身旁打轉、盤旋，表示可能已進入虎頭蜂巢的警戒範圍內，請保持鎮靜，不可揮趕，緩慢安靜離開現場。

第三，若遭巡守蜂螫叮或蜂群攻擊時，切記不要揮擊拍打，要用隨身衣物或背包保護頭、頸部，迅速向下風處或來程方向跑，以遠離蜂群警戒範圍約50至100公尺以上。

第四，遠離蜂巢警戒範圍後，「被蜂螫叮的傷口，不要用尿液等偏方緩解疼痛」，應即通報急難救助報案專線協助就醫。