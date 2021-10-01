預防乾眼症上門 這4大族群提高警覺

圖片來源 ／健康醫療網

你是乾眼症的高風險族群嗎？台北馬偕紀念醫院眼科鄭惠川主任指出，3C產品重度使用者、65歲以上長者、停經後女性、自體免疫疾病患者是乾眼症四大高風險族群，應提高警覺。基隆長庚紀念醫院眼科孫啟欽教授呼籲，如果民眾懷疑罹患乾眼症，建議先透過「眼表疾病指數 量表（OSDI）」自我檢測 ，若數值超過13分，應儘速至醫療院所就醫，透過專業檢查與診斷進行乾眼症的診斷。

角膜淚液分佈 失去平衡會導致問題

鄭惠川主任說明，角膜是眼睛的第一道防線，角膜從前方有淚液分佈，淚液由內而外分為脂肪層、水層和黏液層共三層，主要用以維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或不穩定時，使得淚液滲透壓變高，就會造成角膜破皮或發炎，導致「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」這四大症狀。但是乾眼並非都「乾」到無淚來表現，有部分患者初期的淚水量反而增多，主因是基礎淚水分泌不足刺激淚線引起反射性淚水，也就是假性溢淚現象。

乾眼症是疾病 四大高風險族群多注意

隨著年齡增長，淚液分泌功能會退化因而減少分泌。研究統計，逾三成65歲以上長者有乾眼症症狀。停經後的更年期婦女，因卵巢失去功能，無法分泌女性荷爾蒙，間接導致淚液減少。此外，自體免疫疾病患者，如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎、乾燥症等，體內會出現自體抗體，攻擊眼睛淚腺，亦可能導致乾眼症。

眼表疾病指數量表 超過13分需就醫

孫啟欽教授指出，如果民眾懷疑罹患乾眼症，建議先透過「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我檢測，若數值超過13分，應儘速至醫療院所就醫，透過專業檢查與診斷進行乾眼症的診斷。且依據乾眼症的嚴重程度分為四個等級，其治療方式也會有所不同。第一級「輕度乾眼症」可使用不含防腐劑的人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀；第二、三級「中度乾眼症」，建議除了使用不含防腐劑人工淚液外，加入抗發炎藥物、自體血清治療、淚管塞等方式來種控制病情；第四級「重度乾眼症」，除了上述治療方式，必須接受局部免疫抑制劑或手術，避免視力損傷。

多眨眼、適度休息 愛護眼睛日常做起

孫啟欽教授提醒，護眼行動從日常生活做起，民眾應保持「良好的生活習慣」，並處於「良好環境」中，應避免室內過強的空調，不要去煙霧彌漫處。並把握「多保濕、多保養、多休息」三大護眼觀念。鄭惠川主任提醒，「3C產品重度使用者、65歲以上長者、停經後女性、自體免疫疾病患者」四大高風險族群應提高警覺，如果出現「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」這四大症狀，應儘速就醫。

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