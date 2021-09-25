澎潤派vs.除皺派 你是愛美哪一派？

（圖：健康醫療網提供）

人在25歲之後，膠原蛋白逐漸流失，風吹日曬更容易加速臉部肌膚的老化，洩漏肌膚年齡的痕跡。許多人會透過微整形悄悄變美，尤其在疫情 期間理所當然的口罩 下更是熱門，想要展現青春樣貌，澎潤派與除皺派2大派別各有支持。想要視覺上更減齡，微整項目你會先選擇除去細紋？還是會選擇臉部澎潤？

你知道「動態紋」久了變「靜態紋」嗎？

因臉部表情動作產生的紋路稱為「動態紋」，常見的譬如驚訝時的抬頭紋、焦慮時的皺眉紋、微笑時的魚尾紋，都是歸類在動態紋的項目。當動態紋出現時間一久，某些動態紋會逐漸變成靜態紋。

預防因表情產生的細紋，受年輕網美指定的陳亮宇醫師表示，在產生靜態紋之前所形成的動態紋，可以做優先的防禦與避免，減少動態紋成為靜態紋的可能，選擇施打肉毒就是目前多人選擇的項目。

肉毒桿菌是一種神經傳導的阻斷劑，除皺原理是透過抑制神經突觸訊息傳遞物質乙烯膽鹼（Acetylcholine）的釋放，阻斷神經肌肉 傳導，減少肌肉活動。當肌肉放鬆，不做過度的收縮，臉部動態紋路也隨之撫平。使用肉毒桿菌素除皺，通常在5~7天就會有感，大約會在2週左右達到最顯著作用，效果大約可持續4~6 個月。

肌膚凹陷才顯老 臉部澎潤更年輕

醫美主治醫師吳丞鎧醫師表示，隨著膠原蛋白的流失，皮下脂肪萎縮、締結組織支撐變差，導致皮膚鬆弛及凹陷，部分民眾認為凹陷的雙頰容易讓人感受衰老的象徵。因此施打填充物讓臉部指定部位顯現澎潤，是許多輕熟女顧客的選項。

澎潤派注射填充物分成2大類。一類主要是玻尿酸，具有立即填充效果，注入體內可以吸收水分、使肌膚恢復彈性，進而改善皮膚鬆弛、凹陷，治療部位廣泛，且可隨時間代謝，效果約可至少維持半年，是許多進入醫美的民眾第一步選擇。

另一類填充注射，除了增加面部豐潤彈性，還可以在真皮層組織促進膠原蛋白增生，達到肌膚豐盈的效果，如市面上常見的「聚雙旋乳酸」、「聚己內酯」、「聚左旋乳酸」等。施打後2周-3個月依不同速度展現效果，其中更有產品強調想要悄悄改變的功效。

陳亮宇醫師表示，選擇施作醫美療程，依不同的劑型、品牌、部位及個人的體質，產生的效果會有所不同。了解自己的需求及選擇適合的療程，皆需與醫師做完評估後再做進行，才能達到理想的效果。

▲吳丞鎧醫師為患者評估臉部需求

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資料來源：健康醫療網

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