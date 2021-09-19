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便祕憂鬱焦慮別輕忽 可能是巴金森前兆

李樹人
憂鬱、焦慮恐是巴金森病前兆，此為示意圖。（取材自ingimage）
憂鬱、焦慮恐是巴金森病前兆，此為示意圖。（取材自ingimage）

許多人都知道行動緩慢、手腳顫抖為巴金森病常見的動作障礙症狀，但台大醫院一項臨床研究卻發現，部分巴金森病人在出現動作症狀的前10至20年，已有便祕、憂鬱、焦慮等非動作障礙的症狀，這些病人雖有至腸胃科、身心科就醫，卻找不到病因。

「憂鬱、焦慮是巴金森病症狀表現中的一塊拼圖。」陽大附醫神經內科主治醫師劉翁銘說，患者腦部組織退化，除了多巴胺分泌異常，連血清素及正腎上腺素等神經傳導物質分泌也受到影響，以致出現情緒障礙，許多患者更合併便祕困擾。

劉翁銘表示，如何提高國人對於巴金森病的認知，了解早期巴金森病的非動作障礙症狀，進而提早確診、提早用藥，這是治療巴金森病的重要課題。  

台灣健保大數據顯示，台灣巴金森病人平均確診年齡為60歲，比起歐美各國平均50歲，年長不少，劉翁銘認為，這與民眾對於疾病認知程度不足有關，常以為年紀大了，走路自然變慢，直到失能，生活難以自理才就醫，確診時常已是中晚期，增加治療難度。  

如何於罹病早期確診，給予正確用藥，一直以來為治療巴金森病的重要瓶頸，劉翁銘表示，台大神經研究團隊研究證實，透過非動作障礙症狀，如憂鬱、焦慮、便祕，如能盡早確診，接受治療，就可有效延緩疾病惡化。

自我檢測可做手指操                          

劉翁銘曾收治一名40多歲男性巴金森病人，務農為生，從小開朗樂觀，但家人早在幾年前發現他性格有些不太一樣，常無來由地憂鬱、不開心，甚至出現撲克臉、面具臉。    

直到他自覺單側肢體逐漸僵硬、活動不便時，這才就醫，經核子醫學影像檢查發現，腦部多巴胺細胞退化，確診為第一期巴金森病，規律用藥及回診，幾年下來，仍可下田務農。                                                            

劉翁銘說，提醒民眾多注意自身及家人身心變化，定期每月8日練習「巴金森病手指操」，大拇指與食指做開合動作，左右各25下，重複做、愈做愈快，如果會愈做愈慢、開合幅度變小，甚至黏住、打不開等，建議到神經內科接受檢查診斷。

另外，若有手抖、動作慢、走路不平衡、憂鬱等症狀，務必積極就醫，至神經內科或動作障礙科尋求協助。

AI幫助及早發現退化

近年來，AI人工智慧結合健保大數據，讓許多病人得以早期確診，劉翁銘指出，最新AI系統能從巴金森病人手指操影片中，察覺出細微異常動作。病人靈敏度變差、退化狀況，也可作為調整藥物的重要參考。

劉翁銘說，透過憂鬱、焦慮、便祕等非動作障礙症狀，盡早確診治療，可延緩惡化。（圖：...
劉翁銘說，透過憂鬱、焦慮、便祕等非動作障礙症狀，盡早確診治療，可延緩惡化。（圖：劉翁銘提供）

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