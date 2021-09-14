B肝患者每年別忘「這件事」 防發生肝癌三部曲

（圖：健康醫療網提供）

中華職棒兄弟象隊傳奇球星王光輝，因肝癌病逝，王教練於去年季末檢查即已確診為肝癌末期，就是很典型台灣 肝炎患者三部曲「慢性肝炎-肝硬化-肝癌」，尤其B型肝炎帶原者如持續有肝炎發生，15到20%會發生肝硬化，肝硬化患者每年平均有5%的機會進展為肝癌，不可不慎。

肝臟是沉默的器官 抽血檢驗不一定能早發現

樂生療養院 施玲娜院長表示，由於肝臟表層沒有神經分布，肝發炎不會痛且大多數沒有症狀，因此肝臟被稱為是「沉默的器官」。由於B肝帶原者抽血篩檢不一定能及早發現肝癌。

肝炎定期回診 帶原者需要治療

如患有B型與C型肝炎或帶原者、酗酒、肥胖 、長期食用黴菌毒素、肝硬化患者及有肝癌家族史者都是肝癌高風險罹病者，除腹部超音波檢查外，也要抽血檢驗(GOT、GPT、AFP)並定期回診追蹤。目前B型肝炎已可藥物治療，但非所有的B型肝炎帶原者都需要治療，大多數B型肝炎帶原者都是不活動型帶原者，但要定期抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，並做腹部超音波檢查追蹤即可。

身體出現這些狀況 應盡早就醫

施玲娜院長強調，如果有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速到醫院檢查，千萬不要等到明顯的體重驟降、腹水、下肢水腫、嘔心或嘔心，甚至吐血才就醫，可能為時已晚。

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資料來源：健康醫療網

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