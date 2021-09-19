監測PSA 攝護腺癌早現蹤

早期攝護腺癌多半「無感」，多數患者都是因腫瘤侵犯尿道、膀胱頸，出現解尿不順、尿液難以排空的不適感，才有警覺。 （本報資料照片）

回想過去三個月，從自我檢查，確診攝護腺癌，到住院手術。宛如經歷了一場奇幻的旅程。不論是心理上和身體上的感受，都是我這一生永難忘懷，也是我人生之一場美麗的意外。

這一次的攝護腺癌，其實是我自己診斷出來的。因為長期使用波斯卡治療掉頭髮，我也定期的檢查自己的攝護腺特殊抗原指數 （PSA）的變化。沒想到去年PSA稍微上升，隨後檢查游離性攝護腺特殊抗原指數，竟然小於10%。之後連續兩個月，檢查PSA都發現指數略為上升，因此立即做了核磁共振（MRI），且找到病灶。

經直腸切片檢查確診，雖然病理報告是低惡性度的攝護腺癌，但考慮到未來自己的工作，還有生活秩序的安排，不能讓一個癌症 一直存在身體裡面，讓我無法有明確的生活中心和方向，所以決定開刀，將它拿掉。

2020年10月10日，我接受了達文西機械手臂攝護腺癌根治手術。主刀醫師是台中童綜合醫院研發副院長歐宴泉，他特地從台中至花蓮執刀。

在這之前，有些醫師朋友建議我，不妨考慮放射線治療，或只要定期追蹤，等到有一天需要手術時再來做。但身為外科醫師的我，卻很難不下決心將它移除。因為一個癌細胞 在身體裡面，究竟它侵犯程度有多深，是否有其他更加惡性度的癌細胞存在裡面，尚不得而知，以我的個性，沒辦法忍受這種不確定的事情。

10月10日上午，在歐宴泉醫師靈活的操作下，如行雲流水般使用機械手臂在我的腹腔內廻旋切割，很短時間裡，完美地將攝護腺拿得非常乾淨，且保留了必要的神經血管，手術相當成功。

術後第三天，病理報告證實，這是個3加4分的攝護腺癌，有點侵犯到攝護腺被膜。出院之後，如果PSA指數仍然不能降至最低，應該還要再接受放射線治療，以確保癌細胞完全治癒。不過手術的邊緣是乾淨的，而且沒有淋巴腺轉移。當初決定要做手術還是正確的選擇。

過去我們在照顧接受攝護腺癌手術的病人，總是會問他們，有沒有問題？身體有沒有疼痛不舒服？其實這是因為我們不懂病人身體的感受。現在自己當了病人，才知道那種微妙的感覺，不是當醫師的人所能體會的。

這一次的生病開刀，對我的人生啟發很大，可說是行醫生涯中一個重要的轉折點。現在身歷其境，打針、住院，進開刀房、接受麻醉、手術以及術後種種痛苦的考驗，才能真正體會到生病的苦痛。

如果能重來一次，應該會對於那些我所照顧過的病人更好才是。開刀的時候會更加細心，傷口更小。唯有醫師親切的問候，護理人員溫柔的照顧，才能讓病人心靈和身體的苦痛減輕一些。

在癌症手術之後，確實會讓人認真地思考未來。因為當你變成一個癌症的患者，未來按照標準流程去做治療，究竟治療的結果如何？癌細胞是否會轉變成為抗藥性？這些都不得而知。想太多也沒有用，重要的就是把自己乖乖的當成一個病人，找一個可靠的主治醫師，讓他來治療你。我則盡量想些讓自己快樂的事情，做些想做還沒做的事情，多把自己的時間留給家人。

生病之後，反而會對人生態度更加積極。想要把這剩下的一段人生旅程精彩的走完。（作者為台灣花蓮慈濟醫院泌尿部主任）

攝護腺檢查 別輕忽

‧好發於50歲以上

‧無家族病史，建議50歲以上每1至2年檢查

‧有家族病史，建議45歲以上每年檢查1次

‧PSA指數在4以上或逐年上升，應進一步檢驗