中年婦女經期大出血 手術切下1.5公斤子宮肌瘤

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，幾乎30% 以上的婦女在一生中會患有，是最常見的良性婦科腫瘤，好發年齡35至45歲之間。（記者翁唯真／翻攝）

子宮肌瘤是女性常見的問題，主要由賀爾蒙造成，常見症狀有月經過多、壓迫症狀，嚴重的話還可能成為腹部腫瘤 。台灣 桃園市宏其婦幼醫院婦科微創手術中心吳加仁主任建議，女性應多加注意自己的身體狀況，如有不適盡早就醫，平時也均衡飲食、適當運動來保持健康。

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，幾乎30%以上婦女在一生中都會患有，是最常見的良性婦科腫瘤，好發年齡35至45歲之間。

子宮肌瘤可分為最常見的子宮肌層間肌瘤、向子宮外的骨盆腔或腹腔突出生長，長得比較大的子宮漿膜下肌瘤及由子宮內膜下層往子宮腔生長，最容易造成經期大量出血的子宮黏膜下肌瘤。

子宮肌瘤主要的導因推測和賀爾蒙有關，像懷孕時肌瘤變大，可能導致胎位不正、難產或大量出血，而停經後肌瘤逐漸萎縮變小。常見症狀有經血量多、血塊，經期過長造成貧血，或壓迫膀胱造成排尿次數增加，壓迫直腸導致排便困難，更嚴重成為腹部腫瘤，大如懷孕四至五個月都有可能。

吳加仁表示，日前一位48歲林姓婦人因經血量多及痛經嚴重前來看診，透過超音波檢查評估，發現主要為巨大子宮肌瘤影響，且患者嚴重貧血，血紅素只有6.5gm/dl（女性低於12gm/dl就算貧血）。

吳加仁執行腹腔鏡子宮切除手術，利用兩公分的肚臍切口，與旁邊兩個0.5公分的傷口，就順利完切下重達1.5公斤的腫瘤。林婦手術後當晚就移除尿管，並可下床自行活動，隔天即出院回家。

吳加仁表示，腹腔鏡子宮切除手術，其優點是傷口小、疼痛輕、恢復快及避免術後沾黏，還可以降低傷口的感染率。

吳加仁也提醒良好的生活習慣、均衡飲食、適當的運動很重要。