6旬男腰痠背痛好不了 就醫驚見致命腹主動脈瘤

圖片來源 ／健康醫療網

因為腰痛做檢查，卻發現腹主動脈瘤的機率有多高？台灣一名64歲男子近期感到腰痠背痛，經按摩推拿、復健治療並無明顯好轉，在朋友介紹下至台中澄清醫院健康管理中心做脊椎磁振造影檢查，卻意外發現腹主動脈瘤，且長軸已超過8公分，所幸發現得早，還未破裂造成嚴重生命威脅。

腹主動脈瘤 症狀早期難發現

健康管理中心李瑞文醫師表示，因脊椎影像檢查發現會對生命造成威脅的腹主動脈瘤較少見。腹主動脈瘤早期很難被發現，通常都是太過膨大，壓迫到周圍組織而產生症狀，例如腹痛、腰痛、背痛，患者常會因此去腸胃科或骨科就診，很難直接連想到是主動脈的疾病。

罹患這些疾病 易造成主動脈瘤發生風險

李瑞文醫師指出，三高 、代謝症候群、抽菸、體重過重、以及一些自體免疫疾病皆會引發血管發炎或硬化，造成血管的彈性變差，提高主動脈瘤的發生機率。這位患者本身血糖 、血脂肪過高、體內組織發炎指數也異常，顯示全身的血管其實長期處於高風險的情況。

定期健康檢查 預防勝於治療

李瑞文醫師提醒，健康飲食、規律運動、控制三高、不抽菸都能維持血管的健康，降低心血管疾病 發生。此外，心血管疾病列居國人十大死因第二位，建議40歲以上民眾，要定期安排健康檢查，達到預防勝於治療。

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