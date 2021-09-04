24歲男貧血竟大腸癌末 醫：有「一等親」罹癌是高風險

有一等親罹患大腸癌的民眾，最好提早接受篩檢。(Getty Images)

24歲吳姓男子因貧血就醫，經大腸鏡檢查，卻意外發現罹患大腸癌，已是癌症 末期，轉移至肝臟。醫師表示，吳男六歲時母親因大腸癌去世，提醒有「一等親」家屬罹患大腸直腸癌的民眾最好提早接受篩檢 。

研究顯示，家中如果有一位「一等親」罹患大腸直腸癌，罹患大腸直腸癌的風險比一般人多二至四倍，根據台灣 衛生福利部國民健康署癌症登記歷年報告，大腸直腸癌發生人數已12年蟬連癌症排名第一名。

台中豐原醫院腸胃科主任何明印表示，吳男六歲時，母親因大腸癌病逝，屬於「一等親」大腸癌高風險群，患者雖然年輕，但診斷時已是癌末合併肝轉移。

何明印說，目前國健署針對50歲以上民眾，提供兩年一次的糞便潛血大腸直腸癌篩檢，若呈現陽性，則建議進一步接受大腸鏡檢查。若有「一等親」家屬罹患大腸直腸癌的民眾最好提早接受篩檢。

豐原醫院針對「一等親」家屬進行大腸鏡檢查統計發現，今年1至6月患者罹患大腸直腸瘜肉比例高達60%，令人震驚。大腸直腸科主任陳喜文表示，根據文獻研究，很多大腸直腸癌都是因大腸直腸瘜肉惡化而成，呼籲高危險群民眾應儘早接受篩檢，以降低大腸直腸癌的發生率及死亡率；降低大腸直腸癌風險的不二法門，就是早期診斷，早期治療，而最佳捷徑就是定期篩檢。