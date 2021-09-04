我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

24歲男貧血竟大腸癌末 醫：有「一等親」罹癌是高風險

余采瀅
有一等親罹患大腸癌的民眾，最好提早接受篩檢。(Getty Images)
有一等親罹患大腸癌的民眾，最好提早接受篩檢。(Getty Images)

24歲吳姓男子因貧血就醫，經大腸鏡檢查，卻意外發現罹患大腸癌，已是癌症末期，轉移至肝臟。醫師表示，吳男六歲時母親因大腸癌去世，提醒有「一等親」家屬罹患大腸直腸癌的民眾最好提早接受篩檢

研究顯示，家中如果有一位「一等親」罹患大腸直腸癌，罹患大腸直腸癌的風險比一般人多二至四倍，根據台灣衛生福利部國民健康署癌症登記歷年報告，大腸直腸癌發生人數已12年蟬連癌症排名第一名。

台中豐原醫院腸胃科主任何明印表示，吳男六歲時，母親因大腸癌病逝，屬於「一等親」大腸癌高風險群，患者雖然年輕，但診斷時已是癌末合併肝轉移。

何明印說，目前國健署針對50歲以上民眾，提供兩年一次的糞便潛血大腸直腸癌篩檢，若呈現陽性，則建議進一步接受大腸鏡檢查。若有「一等親」家屬罹患大腸直腸癌的民眾最好提早接受篩檢。

豐原醫院針對「一等親」家屬進行大腸鏡檢查統計發現，今年1至6月患者罹患大腸直腸瘜肉比例高達60%，令人震驚。大腸直腸科主任陳喜文表示，根據文獻研究，很多大腸直腸癌都是因大腸直腸瘜肉惡化而成，呼籲高危險群民眾應儘早接受篩檢，以降低大腸直腸癌的發生率及死亡率；降低大腸直腸癌風險的不二法門，就是早期診斷，早期治療，而最佳捷徑就是定期篩檢。

篩檢 癌症 台灣

上一則

每天習慣來一杯？愈早接觸酒精 愈容易成癮

延伸閱讀

上個月才宣布罹癌 「魔女的條件」資深男星病逝

上個月才宣布罹癌 「魔女的條件」資深男星病逝
罹癌華醫接種補強針 對抗病毒增信心

罹癌華醫接種補強針 對抗病毒增信心
不運動少喝水 當心大腸憩室 便秘、腹瀉伴隨發燒是警訊

不運動少喝水 當心大腸憩室 便秘、腹瀉伴隨發燒是警訊
6旬男作息正常不菸酒 輕微腹瀉竟已轉移性腸癌

6旬男作息正常不菸酒 輕微腹瀉竟已轉移性腸癌

熱門新聞

42歲許先生有健身習慣，近1年來與伴侶親密行為時，特別使不上力，腰部容易酸疼，經醫師檢查發現，左邊輸尿管已被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。（圖：書田診所提供）

健身男床戰使不上力 就醫驚覺「這部位」被塞住

2021-08-27 01:52
（圖：健康醫療網提供）

型男大叔滴滴答答尿不乾淨 原來是「這個」男性常見病惹禍

2021-08-29 01:01
為防疫佩戴雙層口罩，耳朵負擔大，且容易耳後摩擦破皮。美聯社

戴雙層口罩「耳朵受不了」破皮發炎 專家教減壓三招

2021-09-01 07:13
56歲男子嘗試電子菸，短短吸兩周後開始不舒服，兩個月後發現肺部嚴重損傷。圖／王鶴健提供

56歲男吸電子菸兩周身體急速變差 想戒斷卻發現肺壞了

2021-09-02 05:21
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報檔案照)

民主黨提案：紅藍卡參加年齡 自65降至60歲

2021-09-03 23:18
南投醫院院長洪弘昌是肝膽腸胃專家，他提醒有肝硬化、代謝疾病等高危險群病患應定期篩檢，預防肝癌。圖／南投醫院提供

當出現症狀即為晚期 專家：肝癌高危險群應定期篩檢

2021-09-01 05:33

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情