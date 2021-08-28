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經常喘不過氣、嘴唇手指發紫？小心「肺動脈高壓」索命

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名忙於工作及家庭的年輕男性，自覺健康的他某天突然開始喘不過氣，但起初並不以為意，直到病況反覆發作，未見好轉才到醫院就診；檢查診斷出肺動脈高壓併發右心衰竭，甚至休克。經緊急使用葉克膜、呼吸器、強心劑的治療下才從鬼門關搶救回來。

肺動脈高壓未及時發現 一年存活率僅不到7成

台灣亞東醫院心臟內科醫師邱昱偉指出，肺動脈高壓如同高血壓會引起許多如中風、心肌梗塞、腎衰竭等重大疾病，也會引起肺部及心臟衰竭等病變，若病患沒有及時治療，一年存活率僅不到七成。根據美國國衛院統計，肺動脈高壓病人從症狀出現到確診，平均需要兩年的時間，而大多數患者都是在相對嚴重的狀態下才被確診，因此治療效果較差。

肺動脈高壓的早期表現並不明顯，症狀與許多心肺疾病類似，發生原因也很多元。邱昱偉說明，最常見的初期症狀包括：喘不過氣或呼吸困難、疲倦、下肢水腫、不明原因咳嗽、姿勢變化時頭暈甚至昏厥、運動後休息時嘴唇或手指發黑發紫；然而，以上大多症狀並不是只會出現在肺動脈高壓的病人，許多心肺及代謝系統異常的病人也會產生這些症狀，因此需要及早就醫，讓臨床醫師做初步判斷。

肺高壓5成因 有這些疾病風險增

邱昱偉醫師表示，目前大致可將肺高壓的成因分為五大類，分別為肺動脈高壓、心臟疾病造成的肺靜脈高壓、呼吸系統疾病/缺氧相關性肺高壓、慢性血栓性肺高壓以及其他不明原因導致的肺高壓。本來就有其他疾病，如風濕免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝門脈高壓或家族內有肺動脈高壓病史的患者，發生肺動脈高壓的機會比一般人高，更應對症狀提高警覺。

肺動脈高壓如同過去癌症以及愛滋病被視為絕症，現在卻是如慢性病般，能以藥物長期控制。邱昱偉醫師提醒，若出現呼吸困難、疲倦、下肢水腫等症狀要及早就醫，只要能早期診斷加上有效的治療，肺動脈高壓就不會是絕症。

【延伸閱讀】

過馬路走輸小綠人?　免疫病友當心續發肺動脈高壓

歐研究：心房顫動早治療，助降低心血管併發症、中風風險

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51119

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中風 高血壓 心臟病

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