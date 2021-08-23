家長焦慮學生開學遭感染 醫：3點建議加強防範

兒科醫師陳思融表示，只要學生上課落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，就可以預防，家長不需要焦慮。記者陳斯穎／攝影

開學在即，各校都在為防疫做準備，因學生還未施打疫苗，家長也十分焦慮，帶孩子就醫時紛紛詢問「該如何增加孩子的保護力？」醫師則提出3點建議，除了最基本的戴口罩、勤洗手及保持社交距離 ，家人接種也可降低兒童感染力，5歲以下孩童則除公費13價肺炎鏈球菌，6至12個月可再自費施打1劑，讓保護力更完整。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，美國 兒童住院率上升84%，甚至兒童加護病房爆滿，讓台灣家長也很焦慮，但大部分美國加護病房的兒童原本就有先天性疾病，或是早產，或是同時有呼吸道融合病毒或是副流感病毒造成共同感染，導致呼吸窘迫，才需要住進加護病房。

陳思融指出，delta 病毒與呼吸道融合病毒或副流感病毒的合併感染確實造成許多肺炎、呼吸窘迫的嬰幼兒入住加護病房，但是只要學生上課落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，就可以預防，家長不需要焦慮。

對於5歲以下的孩童，父母可檢視寶寶手冊，是否已經施打13價肺炎鏈球菌公費疫苗，公費目前提供出生滿2個月、4個月和12個月施打，建議6至12個月可自費施打第4劑，讓保護力更完整。根據兒科醫學會聲明，施打4劑保護力約86至96%，比施打3劑保護力約67.2%至86%，高出1左右。

她也說，從兒科的感染控制和疫苗控制，有一個概念是包覆性保護策略，就是對小小孩無法打到某種疫苗，但是他們又是脆弱的族群，希望親密生活的家人，能打疫苗盡量去打，透過大人身上完整的保護力，得病機率低，就可以好好保護小孩。

感染科主任張凱音則指出，國外已經有很多流行病學研究，提醒大家開學後要注意其他的呼吸道病毒流行，近期許多西方國家，冬天常流行的RSV、流感、副流感病毒等，在去年冬天、COVID-19流行期間相當平靜，但今年夏季開學後，反而出現許多呼吸道病毒的大流行。COVID-19混和以上所述呼吸道病毒感染的個案數也不少，有機會以嚴重、需住院，甚至需加護病房照護的肺炎表現。

張凱音提醒家長，今年步入後半段，應注意秋冬季的流感疫苗 消息，避免誤延疫苗的注射時間。