夏天皮膚病 8種最常見

濕疹是各種發炎性皮膚疾病統稱。（Getty Images）

夏季常見八種皮膚疾病分別為濕疹、毛囊炎、足癬、體癬、股癬、變色糠疹（汗斑）、熱汗疹、足蹠蠹蝕症。黴菌類的夏日皮膚疾病好發於年長者，香港 腳雖會發生在全年齡層，但仍以50歲以上為大宗，與免疫系統好壞有關；因多汗引起的汗斑、熱汗疹等則以青少年、小孩為大宗。

濕疹

症狀癢到受不了，就醫人數最大宗。

台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，濕疹是各種發炎性皮膚疾病統稱，異位性皮膚炎、富貴手、汗皰疹、接觸性皮膚炎等，這類疾病患者有各種不同原因會觸發濕疹，也導致濕疹的就診人數最多，皮膚科最常診斷的皮膚疾病也是濕疹。

濕疹症狀會令人「癢到受不了」，因此即使去年是疫情期間，濕疹就診人數一樣多，甚至有比前年增加的情形。

毛囊炎好發於青壯年族群。（圖：張祺璋提供）

毛囊炎

皮脂腺分泌異常，青壯年族群最常出現。

台北國泰醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師羅陽表示，當皮脂腺分泌異常堵塞毛囊，極可能導致毛囊炎，作息不正常、生活壓力、癌症 治療，或是免疫力 低下遭皮屑芽孢菌、痤瘡桿菌感染也會導致。

他分析，30到49歲之間的青壯年族群，較容易出現作息不正常、皮脂腺分泌旺盛的情形，加上西式食物吃得多，也是導致罹病的原因。

臨床上常見罹患糖尿病的患者比較容易有香港腳。（Getty Images）

足癬

30歲後患者大增，應與免疫力有關，男女發生率相當。

足癬俗稱為香港腳，黃毓惠分析，香港腳雖然會發生在全年齡層，但發生的情況仍與免疫力有些關係。臨床上常見罹患糖尿病的患者比較容易有香港腳；數據顯示，從30歲以後，患者開始大幅增加，應該也與免疫力有關。

至於數據顯示男性略大於女性，她認為，男女發生率應該相當，只是女性較不願意就醫，反而先尋求成藥改善，常等到灰指甲出現影響外觀才願意就醫。

股癬與體癬

近年體癬患者增多，年輕族群多與養寵物有關。

黃毓惠表示，股癬的發生與「包尿布」有一定的關係，不少長輩因疾病需要尿布協助。其餘年齡層患者，多數與穿著有關，如牛仔褲、內褲材質不透氣導致。

體癬去年就診人數比股癬還多，羅陽表示，臨床上這幾年體癬患者確實愈來愈多，年輕族群的患者都有個共通點「養寵物」，動物身上的黴菌，因為接觸傳染給飼主，初期在身體上形成小圈圈，一直抓愈來愈嚴重，許多患者都抓破皮才就診。

熱汗疹

長痱子集中在0到19歲，與臨床經驗吻合。

熱汗疹、汗斑的患者以年輕族群為主。黃毓惠表示，熱汗疹就是俗稱的痱子，數據顯示集中在0到19歲，與臨床經驗吻合。剛出生的孩子汗腺發展不成熟，排汗功能受阻，孩子易出現「紅腫癢」的症狀；開始上學後，也因為排汗多，沒有立即擦拭，使汗水在皮膚累積導致汗腺發炎，同樣也會引發痱子。

汗斑

患者多年輕人，常長到很嚴重才就診。

汗斑同樣發生在年輕族群，健保資料庫統計，患者集中在20到39歲。汗斑是指流汗後沒有立即擦拭，汗水不斷刺激皮膚，皮膚上的共生黴菌侵襲皮膚而出現斑斑點點。

羅陽表示，青少年和剛出社會的男性，以及從事戶外勞動的民眾，最容易發生汗斑。夏季則會讓汗斑患者暴增，他說，幾乎沒有患者「初期就就診」，常常是長了一整片的汗斑後，認為不好看才就醫。最常見的部位是後背、前胸、手臂，必須治療多次才有可能淡化斑點。

足蹠蠹蝕症

患者多免疫差，常被誤為香港腳，臭味驚人。

足蹠蠹蝕症常被誤以為香港腳，但患者相對少。黃毓惠表示，它是一種細菌感染，症狀與香港腳類似，又臭又癢，臭的程度更勝香港腳，類似腐爛垃圾味。

與香港腳最大的不同，是腳底會出現如海蝕洞的坑坑疤疤情形，這類患者通常免疫力不佳，容易流汗，鞋子不透風，不過投以抗生素等藥物，以及改變生活型態，都能立即改善。