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港科大研發基因編輯 有助治療阿茲海默症

中央社香港16日電

香港科技大學成功研發出一種新型全腦基因編輯技術，在小鼠模型中證明可以改善阿茲海默症（Alzheimer's disease）的病理症狀，有潛力發展成為AD的新型長效治療手段。

科大今天公布，這項研究由科大副校長（研究及發展）葉玉如領導的研究團隊進行。

據公布，這種新型全腦基因編輯技術使用新型的運送工具，可以跨越血腦屏障，透過單次、無創的靜脈注射，將優化的基因編輯工具運送到整個大腦，實現高效的全腦基因編輯。

研究發現，這種技術可以有效破壞AD轉基因小鼠模型中的家族性阿茲海默症（FAD）基因突變，並在全腦範圍改善AD的病理症狀，為開發新型AD治療方法打下基礎。

研究還發現，AD轉基因小鼠在接受基因編輯技術治療的6個月後，即小鼠平均壽命的1/3時間，其大腦中被認為引發AD神經退行病變的澱粉樣蛋白斑塊，仍然保持較低水平，證明該基因編輯技術的單次治療可以維持長期療效。

因此，這種基因編輯技術可以在症狀出現之前，糾正引發疾病的基因突變，並且可以達到「一次治療，長期有效」的治療效果。

不過，基因編輯技術的臨床發展和應用還存在一些障礙，比如仍缺乏有效、高效、非侵入式的運送工具，將基因編輯工具運送到大腦。

此外，現有的基因編輯技術還無法在全腦範圍發揮有效的治療作用。

阿茲海默症是一種腦部退化疾病，據報導，全世界失智病例中，超過半數是阿茲海默症。

科大估計，中國有超過50萬人罹患遺傳性的AD，即FAD，FAD是一種與家族史高度相關的先天性阿茲海默症。

雖然FAD患者有明確的遺傳病因，也可以在認知出現問題之前獲得診斷，但目前還沒有有效的治療方法。

阿茲海默症 失智 中國

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