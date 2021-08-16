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斷指不用慌 醫師教你正確處理 未來仍充滿「指」望

記者莊祖銘／嘉義報導
大林慈濟醫院醫師許宏達表示，斷指後千萬不可將斷指直接放到冰水中，將造成細胞壞死而影響後續的治療效果。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院醫師許宏達表示，斷指後千萬不可將斷指直接放到冰水中，將造成細胞壞死而影響後續的治療效果。圖／大林慈濟醫院提供

台灣嘉義縣一名幼童在家玩剃眉刀切斷手指，大林慈濟醫院整形外科許宏達醫師受理個案，研判後除了血管太細外，斷在食指最後一節也讓復原充滿變數，經3小時的顯微手術接回血管和神經，2周後順利出院，3周後能拿手機看卡通且看不出曾受過傷，未來仍充滿「指」望。

許宏達表示，在處理此案時，由於血管來到手指最後一節時已變成微血管，即使是大人都不易接合與形成動、靜脈的血液循環，更別說幼童的血管更細微，更增手術與後續照顧的難度。

這名幼童在意外後很快地送來急診，並在第一時間進手術室。許宏達指出，還好順利找到一條動脈，增加幾分復原的希望。手術中，首先清創受損與死亡的組織，然後重新釘好切斷的骨頭打好「地基」，後續接好韌帶，接著以顯微手術進行難度最高的血管和神經縫合。

許宏達指出，術後照顧通常因應手指遠端找不到靜脈接合以進行血液一進一出的循環時，成人個案會拔掉指甲進行放血與給予藥物避免脹死黑掉，失去作用；至於幼童則因血量少，須避免放血過多造成休克，為此每小時利用針刺小孩的指尖放一到兩滴血，讓個案從術後隔天因血液只進不出無法循環而呈現紫色的手指，逐漸恢復正常。

許宏達建議，斷指意外發生後，盡可能以生理食鹽水清洗斷指、再用生理食鹽水濕紗布包上後放到塑膠袋中，最後在放入冰水中，並在兩到六小時內送到醫院處理。千萬不可將斷指直接放到冰水中，將造成細胞壞死而影響後續的治療效果。

大林慈濟醫院日前處理一樁幼童斷指案，院方和家長通力合作下順利將斷指接回。圖／大林...
大林慈濟醫院日前處理一樁幼童斷指案，院方和家長通力合作下順利將斷指接回。圖／大林慈濟醫院提供

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