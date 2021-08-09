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62歲男子開會中腹痛難忍 竟是心絞痛引起

記者陳斯穎／新竹報導
左圖為支架置放後，支架未完整貼壁；右邊經OCT輔助支架置放後，支架完整貼壁。圖／新竹台大分院生醫醫院提供
左圖為支架置放後，支架未完整貼壁；右邊經OCT輔助支架置放後，支架完整貼壁。圖／新竹台大分院生醫醫院提供

台灣新竹一名62歲陳姓男子開會時突然腹痛難忍，好不容易熬到會議結束後立刻就醫，經過醫師問診檢查後，並安排心電圖檢查，發現原因是心絞痛。

醫療人員緊急連絡導管室進行心導管手術，以「冠狀動脈內光學同調斷層掃描影像系統(OCT)」輔助確認病灶，讓手術更加順利，陳姓病患術後住院幾天即康復出院，後續定期回門診追蹤。

新竹台大分院生醫醫院心臟科醫師劉聖甫表示，根據台灣衛生福利部公布的2020年十大死因排序，心臟疾病高居十大死因的第2位，且已蟬聯多年。在心血管疾病中，心導管手術對於處理冠狀動脈性疾病、心肌梗塞、不穩定型心絞痛、致命性心律不整等，扮演著不可取代的角色。

在過去，心導管手術中所使用的血管攝影礙於解析度的限制，對於病灶、支架置放後的結果評估等，仍有許多不足。生醫醫院心導管室特別引進新型的「血管內影像分析儀」，利用冠狀動脈內光學同調斷層掃描影像系統的輔助，提供心臟科醫師在心導管術中更清晰的血管內影像解析度，呈現更優質的術後成果。

劉聖甫指出，OCT影像系統在心導管術中可幫助正確辨識冠狀動脈病灶、病灶處之組織成份定性分析、冠狀動脈血管大小的精準測量，提供支架尺寸正確選擇，也可協助置放心臟冠狀動脈支架後的支架落點與支架貼壁評估、急性支架內血栓成因評估、支架內再狹窄成因評估，以及影像重建冠狀動脈3D立體結構。

日前一名多年前曾動過冠狀動脈支架置放手術的52歲范姓患者，再度因心絞痛復發送醫，醫師安排他接受心導管手術，發現之前安裝的支架發生輕微再狹窄，機轉為新生血管內膜增生，運用OCT輔助，建構冠狀動脈3D立體結構影像，重新安裝新的支架並完整貼壁，降低後續的再狹窄機率。

新竹台大分院生醫醫院心臟科醫師劉聖甫運用OCT輔助，建構冠狀動脈3D立體結構影像...
新竹台大分院生醫醫院心臟科醫師劉聖甫運用OCT輔助，建構冠狀動脈3D立體結構影像。圖／新竹台大分院生醫醫院提供

台灣 攝影 心血管疾病

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