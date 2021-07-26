膝蓋內側常疼痛 非退化性關節炎 恐是「鵝掌肌腱炎」

（圖：健康醫療網提供）

一名喜愛運動、年約40歲的男子，最近總覺得膝蓋內側疼痛，擔心自己是不是提早罹患了退化性關節炎，經就診後才知道是鵝掌肌腱炎。醫師提醒，膝蓋關節由骨頭、韌帶、肌腱等串連而成，若出現疼痛，請不要自行猜測原因，就醫後對症下藥，改善不適。

過度使用 當心鵝掌肌腱發炎

台灣部立南投醫院復健科蘇煜華物理治療師指出，鵝掌肌腱炎是內側膝關節疼痛的原因之一，鵝掌肌不是一條單一的肌肉 ，它是由3條肌肉的遠端肌腱所構成，分別為縫匠肌、股薄肌和半腱肌；此三者的遠端肌腱最後會共同匯集，附著在脛骨平台內下側。

常見於路跑選手以及自行車車友，因為膝關節彎屈次數過多加上小腿向內旋轉次數過多，這兩種因素將會導致鵝足肌腱過度使用，促使鵝掌肌腱下的滑囊發炎。

內側膝痛變嚴重 上下樓也會痛

蘇煜華物理治療師表示，內側膝痛是最主要的臨床症狀，特別是當久坐或久蹲後，要站起來後會瞬間發生疼痛，在站起來走一段時間疼痛會減緩或者消失，膝關節無力甚至有時會有軟腳之感覺；而上下樓梯也容易引起疼痛，通常下樓梯比上樓梯更容易引起疼痛，有部分病人在晚上睡覺平躺膝蓋伸直的時候也會痛。

急性治療冰敷 消炎止痛可用

當就醫被診斷為鵝掌肌腱炎時，醫師會建議患者在急性發炎期（局部紅腫熱痛）可冰敷及適時休息，可能會開立口服非類固醇鎮痛消炎藥，並安排物理治療:超音波、雷射、TENS等治療，也可能適患者狀況局部類固醇注射、增生注射療法，當上述治療效果有限時，則可考慮震波治療或者高濃度血小板注射治療。

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資料來源：健康醫療網

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