蛋蛋被掐住的感覺…26歲男愛健身 竟精索靜脈曲張

精索靜脈曲張多見於15到30歲的年輕族群。(Getty Images)

隻身在外地工作的兒子打電話給我，說有事要跟我說，平日傳LINE 經常已讀不回的他，竟然正經八百地要告訴我的究竟是什麼大事？是交了女朋友或升官了嗎？

原來是他的身體出了狀況，知會我一聲。因他罹患了「精索靜脈曲張」而難以啟齒，這是男性獨有的症狀，多見於15到30歲的年輕族群，且大都發生於左側陰囊。他已遵醫囑做了相關檢驗，目前一切正常，要我別太擔心。

母子連心，聽到孩子身體不舒服，哪會不擔心呢？於是我上網找了一篇篇的醫療資訊轉貼給他，他則回應「全都看過了」。他說曾有一次覺得左側的睪丸脹痛，擔心是疝氣而就醫診治，才知罹病。

「精索靜脈曲張」是精索蔓狀靜脈叢不正常扭曲、擴張的情形，可能伴隨痠痛和不孕等症狀，與睪丸靜脈瓣膜缺損有關，長途行走、久站、久坐、經常持續增加腹腔內的壓力，都有可能引起鼠蹊部的不舒服，甚至有點類似蛋蛋被人掐住的感覺。這種坐立難安的壓迫感，也許休息過後便會消失，又或者持續好幾天，甚至還可能反覆發生。

由於目前尚無任何藥物可使病變的靜脈回復正常，治療精索靜脈曲張仍以外科手術為主，但手術後仍有復發的可能。平日可穿有支撐力及散熱好的褲子，避免長時間久站、劇烈運動或行走太遠距離。

26歲的他熱愛健身 ，練就一身壯碩的肌肉 ，或許是經常劇烈運動而使症狀更明顯。所幸兒子經超音波檢查靜脈曲張的程度輕微，精液分析精子的功能及精液的品質，也在正常範圍內，因此不必急著動刀治療，只要多觀察、定期追蹤就好。