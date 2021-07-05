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睡得好運動不能少 運動習慣幫助你好入眠

健康醫療網／編輯部整理
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

想要睡得好，運動不可少！根據美國國家睡眠基金會調查指出，有運動者與不鍛鍊者相比，有運動的人，他們獲得更優質的睡眠品質，顯示運動可能會幫助你獲得充足的睡眠，從而提高健康水平。

運動間接改善睡眠 緩解白天的困倦

經常運動有很多好處，包括降低患癌症、糖尿病等疾病的風險、改善身體機能以及提高生活質量。鍛煉也可以使某些群體受益。例如，參加常規活動的孕婦不太可能增加過多的體重或容易出現產後

抑鬱症，甚至是平常有在運動的老年人在跌倒時受傷的風險較低。對於某些人來說，還可以降低對安眠藥的依賴。

運動次數較少者 容易有睡眠障礙

根據美國國家睡眠基金會的一項調查，總共了55至84歲的成年人。探討了成年人的睡眠和運動習慣。在該調查受訪者中，約52%的人表示他們每週運動至少3次以上，睡眠質量較佳，24%的人表示他們每週小於不到一次，後者的受訪者往往睡眠質量較差，常有難以入睡和保持睡眠，並被診斷出患有失眠、睡眠呼吸中止症或不寧腿綜合徵等睡眠障礙。

勞動與運動不相同 未必能緩解睡眠問題

運動和睡眠之間存在重要的關聯，日常運動可能會幫助你睡得更好。但是，千萬別將把勞動當成運動，兩者不相同，因為涉及體力勞動的工作可能無法為睡眠問題提供同樣的緩解功能。原因是，許多繁重的工作往往會導致肌肉骨骼疼痛，反而對睡眠產生負面影響，涉及長時間工作的體力勞動會增加壓力和疲勞的風險。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50594


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