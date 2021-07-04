染疫肺部纖維化…中藥調理後遺症

確診新冠肺炎常見後遺症包括胸悶喘、疲勞、頭痛、嗅味覺喪失。(Getty Images)

經驗顯示，新冠肺炎 確診者在發病一個月到半年不等，可能出現肺部纖維化、嗅味覺失靈、心臟疾病等後遺症，也有注意力不集中、睡眠障礙等問題。醫師提醒，重症患者特別是長者，預後出現後遺症機率高，生活照護上仍要特別小心。

國際期刊《Nature》近期一篇美國 研究，學者針對7.3萬名新冠肺炎輕中度患者、1.4萬名重症患者進行分析，與未感染新冠的健康人比，新冠患者康復6個月內死亡風險上升59%，有些國家推行「新冠康復者門診」、「新冠康復者隨訪研究」，長期追蹤抗戰。

台灣 國泰醫院臨床病理科主任、感染科醫師崔可忠指出，整體來看，感染新冠病毒的人有80%輕症、15%重症，產生後遺症的人大約占10%，重症、曾插管治療的病人，比輕症患者容易有後遺症。

崔可忠提到，確診新冠肺炎常見後遺症包括胸悶喘、疲勞、頭痛、嗅味覺喪失，也有部分出現關節疼痛、腎臟或血脂、血糖代謝問題，以及血栓、中風、心肌梗塞、心律不整、心悸等心血管疾病。也有人注意力不集中、睡不好、憂鬱，或因曾住加護病房或插管，瀕臨死亡而產生創傷症候群，第一時間可能很難發現，但長久恐成精神疾病。

崔可忠表示，確診者面臨後遺症，也許和過往病史有關，像是老人家有慢性病，因確診新冠肺炎後引發惡化，他建議重症患者康復後仍要追蹤健康狀況。

新冠肺炎患者若沒有特殊疾病，可透過高蛋白飲食，增加每日攝取能量。(Getty Images)

中醫生脈飲藥方，明顯改善走路會喘症狀

新冠肺炎除了西醫治療，透過中醫也可緩解不適。開業中醫師郭哲彰去年因緣際會下，曾協助200多位美國紐約當地民眾視訊看診，觀察確診者預後出現嗅味覺問題、身體及沿著臀部的環跳穴特別痠痛等問題，判斷因疫情在冬季蔓延，身體寒氣特別重，因此多給予傷寒方藥物。郭哲彰表示，確診者因肺部受損、講話虛弱，咳嗽帶白痰，也給予加沙參、麥門冬、茯苓、白芨等補氣藥物。

郭哲彰表示，台灣常見的「清冠一號」，內含黃芩、魚腥草等，具有清熱、解肺熱功效。而有些確診者容易拉肚子，代表他脾胃溼氣過重，若未解則會低燒不斷，因此可將清冠一號做改良，增加藿香、茯苓等祛濕，若風寒較深，可加重麻黃、桂枝，即為清肺排毒湯。

一名60歲男性確診者因肺部纖維化，出院仍須戴氧氣罩，在西醫來看的確是不可逆傷害，但可透過中藥補氣調理。郭哲彰開立生脈飲藥方，內含人參、麥冬、五味子，幫助氣血活絡，補充元氣，並輔以丹參，該名病人從走路都會喘，服藥兩個月明顯改善。

位於手掌大拇指下方的「魚際穴」可解肺熱，或輕敲「雲門穴」、「中府穴」，以及位於背部的「肺俞穴」，以手握空杯姿拍敲，也可拿小棍棒輔助。（取材自元氣周報）

按摩魚際、雲門、中府等穴，提升肺部吸氧

郭哲彰提及，有些重症患者形容，肺彷彿充滿許多碎玻璃，容易喘、支氣管充滿黏液感。除了中藥緩解，也可透過穴位按摩疏通，提升肺部吸氧。位於手掌大拇指下方的「魚際穴」可解肺熱，或輕敲「雲門穴」、「中府穴」，以及位於背部的「肺俞穴」，以手握空杯姿拍敲，也可拿小棍棒輔助。

另外，也可借助開肺通鼻式帶動肺氣循環。先以左手按住左鼻孔，以右鼻孔吸氣，同時右手比讚、從肺臟位置往上延伸，並順時針畫一圈，三次後換邊，左右各做三回合，藉此帶動肺氣循環。

新冠肺炎預後調養，台灣衛福部桃園醫院營養科營養師吳家瑜表示，因確診者肺部受損容易喘，進食容易嗆到，建議攝取質地柔軟的原形食物，避免加工食品、油炸物。

吳家瑜表示，患者若沒有特殊疾病，可透過高蛋白飲食，增加每日攝取能量。正常人每公斤體重可攝取1.1克蛋白質，建議患者可攝取每公斤1.2至1.5克蛋白質，雞蛋、豆漿、牛奶、海鮮、魚肉等都是優良蛋白質來源。

若食欲差，吳家瑜建議少量多餐，餐間可將牛奶加芝麻粉當做點心，有充足熱量且為好的油脂攝取。但她提醒，若患者有肥胖問題，仍要以每日攝取總熱量為原則，將高蛋白、蔬菜、水果搭配少量多餐規畫，避免恢復期攝取過多熱量，造成更大負擔。

確診者出現嗅味覺失靈狀況，甚至吃東西會有金屬怪味，吳家瑜建議將食物放涼，或將食物用塑膠餐具盛裝、進食；若食物吃起來無味，也可增加些許香料調味。