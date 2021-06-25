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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

糖尿病患染疫要小心 死亡率恐高出常人8倍

中央社
糖尿病患若罹患新冠肺炎，死亡率是一般人的8倍以上，醫師呼籲應接種疫苗，圖為示意圖。（記者林澔一／攝影）
糖尿病患若罹患新冠肺炎，死亡率是一般人的8倍以上，醫師呼籲應接種疫苗，圖為示意圖。（記者林澔一／攝影）

醫師指出，糖尿病患者一旦感染新冠肺炎，死亡率是常人的8倍以上，近日台灣疫情嚴重，染疫死亡個案也有近4成為糖尿病患者，醫師呼籲符合接種資格的糖友盡速接種。

據台灣中央指揮中心最新統計，全台染疫死亡個案中，有多達八成九死者年齡在60歲以上，研判高齡、有糖尿病、高血壓等慢性病是致死率較高的主因。

中央社報導，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，最近新冠肺炎疫苗擴大施打，但許多糖尿病患者擔心疫苗副作用，對於是否打疫苗感到猶豫，也詢問醫師意見。

黃建寧說，過去一年全球資料顯示，糖尿病患若罹患新冠肺炎，死亡率是一般人的8倍以上，台灣染疫死亡個案當中，也有約4成為糖尿病患者，顯示糖尿病患者染疫後不僅重症、死亡率高，尤其血糖控制不良者，也容易增加染疫風險，接種疫苗相當重要。

至於糖尿病患者打疫苗可能引發血栓，黃建寧強調，接種疫苗者只有百萬分之一的機會出現血栓副作用，且血栓事件和糖尿病沒有相關，呼籲符合接種資格的糖尿病患者務必盡速接種疫苗。

黃建寧提醒，糖尿病控制不會因為疫情有所改變，糖友若不敢到醫院，可利用視訊診療，再請家人到醫院拿藥，千萬不可中斷用藥，也不可因害怕拿藥而自行減藥，恐影響病情控制。

糖尿病 疫苗 台灣

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