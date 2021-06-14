高中生胸痛 竟是自發性氣胸

小明是一位身材高瘦的高中生，平時熱愛籃球運動，日前打球時突然右胸疼痛，但症狀緩解後就沒有多加理會，直到後來某次打球時右胸突發劇痛，開始喘且呼吸困難，送醫後被診斷為自發性氣胸，緊急送醫。醫師表示，幸好小明及時就醫，否則可能會進一步引發休克。

台灣亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰說，氣胸是因為肺臟的肺泡或囊腫破裂，空氣從肺泡進入肺臟與胸壁間的腔室，造成氣體在肋膜腔內蓄積，壓迫到肺臟，造成肺臟無法擴張，進而引起胸悶、胸痛、氣喘等症狀，如果輕忽應對，可能會進一步惡化成「張力性氣胸」，導致心臟受到壓迫，血液無法回流到心臟，引發休克，嚴重者甚至會死亡。

夏肇聰表示，氣胸分為自發性和外因性，自發性氣胸常見於年輕、身材高瘦的男性，其中也有小部份是因肺部疾病引起，如肺結核；外因性氣胸通常由外傷引起，例如車禍、碰撞等，這類病患通常會合併肋骨骨折或氣管外傷。

通常較輕微的氣胸會利用氧氣治療，若出現症狀或氣胸面積較大的患者，會建議置放引流管，夏肇聰指出，如果接受保守治療還是一直漏氣或復發，可尋求手術治療，常見有傳統開胸、胸腔鏡微創手術，胸腔鏡手術傷口小、復原快，更大幅降低患者術後疼痛感，以小明為例，接受胸腔鏡治療後三天就出院。

夏肇聰提醒，高瘦的國、高中男生若是出現胸悶、胸痛、氣喘等症狀，應盡快到設有小兒外科的醫療院所就醫。