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抗疫中藥「台灣清冠一號」 中醫師：沒染疫別亂吃

王駿杰
有中醫西醫雙執照的醫師蔡宗璟指出，「台灣清冠一號」為中醫師處方藥，屬於「專病專藥」的治療性用藥，非保健類茶飲，無確診者是不需要服用的。（圖：蔡宗璟提供）
有中醫西醫雙執照的醫師蔡宗璟指出，「台灣清冠一號」為中醫師處方藥，屬於「專病專藥」的治療性用藥，非保健類茶飲，無確診者是不需要服用的。（圖：蔡宗璟提供）

台灣疫情嚴峻，日前衛福部緊急授權抗疫中藥「台灣清冠一號」的使用，不少民眾爭相詢問；有中醫西醫雙執照的醫師蔡宗璟指出，「台灣清冠一號」為中醫師處方藥，屬於「專病專藥」的治療性用藥，非保健類茶飲，無確診者是不需要服用的。

蔡宗璟表示，西醫治療流感使用「克流感」也是「專病專藥」的治療模式，「台灣清冠一號」是對應新冠肺炎的用藥，由國家中醫藥研究所與三軍總醫院共同研發的濃縮顆粒中藥，內含荊芥、防風、薄荷、桑葉、魚腥草、板藍根、黃芩、厚朴、瓜簍實、甘草共十味中藥。

許多民眾在門診詢問可否用於防疫的預防保健。蔡宗璟說，許多民眾都認為中醫適合於保健，事實上，中醫的寶貴之處是在治療疾病，目前需要治療的輕症患者約佔80%。但中醫師處方藥須由中醫師開立處方才能取得，「台灣清冠一號」不屬於保健養生茶品，民眾切勿私自服用。

蔡宗璟說，施打疫苗是目前預防新冠肺炎最好的方法，中醫預防感染症有賴平時體質的調理，體質好自然免疫力好，而不易感染、縱使有感染也容易恢復，在調理體質的處方中，有經驗的中醫師也常加入一些性質平和、預防感染的藥物，以降低病毒感染的風險。

「台灣清冠一號」的處方在中醫界也被熱烈討論，掀起不同意見，有許多中醫師認為中醫的精神在於辨證論治，不同的患者應該依不同的體質來用藥，而非服用同一處方。事實上，中醫治療也有辨病的治療，宋代「太平惠民和劑局方」是一本宋代官方編修的臨床方劑書籍，臨床常用於治療頭痛的「川芎茶調散」、治療腸胃型感冒的「藿香正氣散」，都是由此書籍所收載的傳統處方，目前的疫情病患數量龐大，一個人一個處方的治療方式緩不濟急。

蔡宗璟說，未經個別辨證診治使用「專病專藥」雖能發揮效用，也可能出現一些副作用，「台灣清冠一號」對於體質虛寒者，可能造成胃悶、腹瀉與倦怠，這便有賴於中醫師依經驗和患者個別情形，再做整體處方調整。

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