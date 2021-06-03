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幼兒染疫症狀似「川崎氏症」醫師籲長紅疹發燒要小心

記者戴永華／宜蘭報導
有些幼兒染疫的症狀輕微或類似「川崎氏症」，醫師呼籲小孩若長出小紅疹、發燒或相關接觸史，懷疑是否被傳染新冠肺炎。圖／博愛醫院提供
有些幼兒染疫的症狀輕微或類似「川崎氏症」，醫師呼籲小孩若長出小紅疹、發燒或相關接觸史，懷疑是否被傳染新冠肺炎。圖／博愛醫院提供

新冠肺炎疫情侵襲台灣，雖然目前染疫個案仍以中老年病人為主，但有些嬰幼兒感染者的表現症狀很輕微，與感冒類似，或與「川崎氏症」極為相似，包括長疹子、口腔黏膜發紅、發燒腹瀉等，醫師呼籲幼兒出現這些症狀或有接觸史，很有可能就是新冠肺炎。

台灣這波疫情擴及嬰幼兒及學生族群，最小的確診者才幾個月大，國際間也已發現變異病毒株的感染開始轉向年輕化。羅東博愛醫院小兒科吳淑娟醫師表示，大部分嬰幼兒為無症狀感染者，若為輕症，其臨床症狀不明顯，有些只是微燒、咳嗽、流鼻水或腸胃道不適，例如噁心、嘔吐、拉肚子等，和一般感冒相似，不易分辨。

然而因為兒童病例累積且逐漸增加，目前醫界臨床發現，部分染疫嬰幼兒出現的症狀類似「川崎氏症」的病徵，包含全身皮疹、結膜炎、口部黏膜發紅、腹痛、腹瀉等，嚴重者甚至會如同川崎氏症，影響心血管功能，造成急性心臟衰竭或冠狀動脈擴張。

吳淑娟呼籲，最近家長若發現小孩手腳身體有長疹子（小紅點）、發燒兩大症狀，應提高警覺並及早就醫，而且若與染疫者的活動史重疊或相關接觸史，就要高度懷疑是否受到新冠肺炎病毒感染。

同時也提醒家長，若懷疑孩子染疫需就醫時，請勿搭乘公共運輸；嬰幼兒若口罩戴不住，可讓寶寶坐在嬰兒推車，外罩透明嬰兒車雨衣，或是戴防護面罩、防護帽，這樣也可以達到阻隔環境飛沫或空氣傳染病原菌；到醫院務必告知醫護人員病況、活動史與接觸史，避免不必要的感染。

嬰幼兒就醫若口罩戴不住，可以讓寶寶戴上防護面罩，阻隔環境飛沫傳染。圖／博愛醫院提...
嬰幼兒就醫若口罩戴不住，可以讓寶寶戴上防護面罩，阻隔環境飛沫傳染。圖／博愛醫院提供

新冠肺炎 台灣 疫情

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