確診了心慌慌 5招解除焦慮

專家說，閱讀會讓大腦放鬆。而瀏覽社交媒體時，大腦會被激活，神經系統也可能處於戰鬥或逃避狀態。(Getty Images)

「當我發現自己感染COVID-19時，儘管醫師說我年輕且健康，不用擔心，但並沒有因此減輕我的焦慮。」住在紐約、39歲的老師莫琳·納利說，當她5歲的孩子和丈夫接連確診後，她覺得自己快崩潰了，「所有的邏輯都消失，只剩恐懼。」頭痛、全身痠痛、腸胃不適，這些都是確診後帶來的心理壓力造成。

接受新冠肺炎篩檢後，收到「陽性確診通知」成為恐懼的代名詞。如何面對同住的家人？鄰居朋友知道了怎麼辦？我會不會成為重症患者？會留下長遠的後遺症嗎？

美國 梅約診所臨床心理學家Craig Sawchuk博士說，一年多來這場全球大流行的疫病，除了帶來醫療崩潰、人類孤立，染疫者更被汙名化。被質疑是否到過什麼特定場所？是否沒做好個人衛生管理？這些壓力可能讓病情雪上加霜。以下是專家提供確診者對抗壓力和焦慮的方法。

1.正視恐懼 找個人說說

佛羅里達心理治療師Haley Neidich說，不必假裝自己很堅強、不害怕，這樣只會適得其反，讓神經系統處於高度戒備狀態。打電話給親友說出自己的感受，請他們聆聽你的恐懼，問問自己，該做些什麼來擺脫這些負面情緒。

2.專注當下 別自己嚇自己

很多人在確診之後，會開始冒出許多假想，病症會不會變嚴重？沒有醫院收治怎麼辦？事實上每個人對病毒的反應不同，不需想東想西嚇自己，也不必懊悔自責「早知道不要去那裡就不會感染」、「未來我會不會需要呼吸器？」跳脫這些只會讓人更焦慮的思想，專注當下你可以做的事情。

3.穩定心情 營造日常感

當身體症狀逐漸好轉之後，讓自己恢復生活常態。早晨起床洗個澡、穿戴整齊，做一些讓自己感覺有生產力的事，例如整理衣櫃、雜誌，搜尋一些想做的食譜，清理電子郵件信箱等。這些事情不只可以讓我們度過一天，也可以讓大腦專注於疾病以外的其他事情。

4.多多閱讀 少看社群媒體

你可能想要知道此刻朋友們都在做些甚麼，但要小心，研究已證實，在這些社群媒體上花的時間愈多，愈容易感到焦慮和沮喪。「大腦是老派的。」加州 心理學家Michelle M. Carcel說，例如閱讀這類活動，會讓大腦放鬆。而瀏覽社交媒體時，大腦會被激活，神經系統也可能處於戰鬥或逃避狀態。

5.尋求幫助 別拒絕好意

沉默、忍耐是此刻最糟糕的事，別羞於開口，適時尋求幫助很重要。想像如果今天確診的是你的朋友，你也會希望盡可能給予對方協助。（資料來源／美國《預防》雜誌）