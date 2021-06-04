8歲童車禍長短腳 環外固定器治療幫他拋開拐杖

劉童感謝陳俊和醫師，助他不用拿拐杖可以行走。（記者卜敏正／翻攝）

劉姓男童去年因車禍 導致小腿骨開放性骨折、腳趾粉碎性骨折，經過多次清創手術截去無法復原兩根指頭，骨折後長短腳相差6公分，無法使力、行走困難，台灣 嘉義基督教醫院小兒骨科醫師陳俊和，以泰勒氏環外固定器治療，讓劉童無須拐杖即可行走，並充滿感激地說「謝謝醫生叔叔！」

陳俊和表示，「泰勒氏環外固定器治療」由兩個圓環加上6根支架，組成泰勒氏環外固定器，去年已通過健保 給付，此治療最早運用在戰爭造成脛骨骨折癒合不良患者；劉童車禍骨折當下已有部分骨頭缺損，且外露的骨頭發生骨髓炎機率高，後來形成長短腳且骨頭不易癒合，相當棘手。

陳俊和指出，經環外固定器配合電腦精密計算數值，劉媽媽每天依數值逐步調整支架，結合3D列印輔助縮短手術時間，目前劉童長短腳已經改善，長度相同且較能使力。

劉童母親眼眶泛紅激動表示，當時哭著拜託陳醫師幫忙，當陳說「不用擔心」，她真的是大哭，因為找過許多醫師，沒有人敢保證可治療，換藥過程聽到兒子疼痛，哭著說不想活，也只陪著哭勸他，一年來經過多次開刀、高壓氧治療，現在終於可以放心，真心感謝嘉基團隊悉心治療。

「泰勒氏環外固定器治療」源自於上世紀50年代西伯利亞，由蘇聯傳奇醫師伊利扎羅夫Ilizarov所發明，之後由台大教授郭耿南、黃世傑等人引進台灣。

台灣目前所使用的泰勒氏環形外固定架是新改良技術，由陳俊和的指導老師，台大教授王廷明引進，該技術導入飛行摸擬器的原理，藉由電腦計算精準的矯正進度，更方便解決畸形矯正。目前嘉基為南部首間運用此技術進行醫療的醫院。