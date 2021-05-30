胃也會癱瘓？吃不下、腹脹、腸胃罷工 這些症狀要注意

（圖：健康醫療網提供）

胃也會癱瘓？無道服柔術NO-GI史上最佳的選手Gordon Ryan表示，自己身體狀況不佳，曾連續五天幾乎無法吃下任何一樣東西，同時腹脹、噁心、嘔吐、腹痛、虛弱，連帶體重減輕。被發現罹患「胃輕癱」，三年間求診各大專科都無法根治，發病次數日益頻繁，嚴重影響選手生涯，只能放棄，宣布無限期終止任何賽事。

胃輕癱五成為糖尿病 患

台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師指出，胃輕癱（gastroparesis）是一種因為胃排空受到影響，而嚴重影響進食的疾病。疾病的成因和連結胃部的自主神經失調有關，然而有一半的人找不到明確的原因。在能夠找到具體成因的人當中，約一半來自糖尿病引起的神經病變，其他像是風濕免疫問題、化療影響神經等都有可能發生。

運動員轉換量級易失控

值得注意的是，許多運動員本身就會因為身心問題導致飲食失調，例如常常需要轉換量級瘋狂減重 ，最後引發自己都無法控制的食慾變化（食慾急速減退、吃東西有罪惡感、一下暴飲暴食又一下只吃很少的熱量），也可能會因為症狀相似而和胃輕癱等較結構性的疾病混淆，而沒有在第一時間發現。過去也曾經有厭食症同時和胃輕癱同時發生的例子。

血糖 不穩、腸胃阻塞 嚴重恐致敗血症

胃輕癱如果發生，嚴重可能導致血糖不穩、腸胃阻塞、腸胃中的細菌過度繁殖造成感染引發敗血症，因此若有相關症狀，應及早向腸胃科就診。運動員長期的飲食失調相關問題導致營養失衡，產生「運動相對能量不足」，會影響肌肉合成、造成心肺功能減退，也會導致骨密度變差，更容易引起疲勞性骨折等，也需要隊醫、防護訓練端各種專業人士、營養師與心理師的多方介入。

反覆增重減重 恐為胃輕癱誘因

新北市格鬥體能協會專項教練林柏瑜教練表示，有部分柔術界人士認為Gordan早年大多在76公斤的輕量級作賽，不減重的小型比賽也僅僅升量至84公斤的中量級。但是，競技後期為了追尋NO-GI賽事的生涯最高榮譽ADCC錦標賽， Gordon 在2017年開始突破88公斤，甚至99公斤，尋求更高的肌肉量。被圈內人士認為其反覆的增減重量與脫離自然體重極有可能是這次病症的誘因。

在追尋運動表現與成績的過程中，運動員往往會超出極限的去挑戰自我，這也容易造成長久性的潛在傷害，不論在生理或心理上。因此，穩定的成長需要的是選手的自我監督，與專業團隊的協助，讓運動生涯能更長遠。

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資料來源：健康醫療網

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