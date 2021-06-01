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內視鏡超音波出馬 輕鬆揪「癌王」

魯永明
嘉義長庚胃腸科醫師陳俊憲用內視鏡超音波，精確診斷80歲老翁胰臟病灶。（圖：嘉義長庚提供）
嘉義長庚胃腸科醫師陳俊憲用內視鏡超音波，精確診斷80歲老翁胰臟病灶。（圖：嘉義長庚提供）

一名80歲老翁因黃疸就醫，經電腦斷層檢查發現胰臟頭側有個2公分腫瘤壓迫膽管，造成膽管阻塞併發黃疸，經與病患及家屬討論，選擇使用內視鏡超音波導引進行胰臟腫瘤切片，順利取得檢體，病理報告確診罹患素有「癌王」之稱的胰臟癌，立即轉診到腫瘤科接受治療。

台灣嘉義長庚醫院胃腸科醫師陳俊憲說，老翁因腫瘤較小，周圍有許多血管包圍，傳統經皮超音波或電腦斷層導引進行胰臟腫瘤切片，會有較高的出血風險且診斷準確率較低。

內視鏡超音波就是在消化道內視鏡前端，裝置一個縮小的超音波探頭，經上消化道或下消化道，將超音波送至病灶周圍就近觀察，不但可避免傳統經皮超音波容易受腸氣或骨頭干擾的缺點，有需要也可同時對病灶進行抽吸、切片或注射藥物。一些使用傳統經皮超音波不易檢查的部位，也因內視鏡超音波而在診斷與治療上有長足的進步。

陳俊憲指出，胰臟病灶臨床上一般可先初步區分為實體腫瘤或囊腫。實體腫瘤包含最令人聞之色變胰臟癌、神經內分泌腫瘤、偽腫瘤；囊腫包含單純水泡、漿液性囊腫、黏液性囊腫、偽囊腫。有時候實體腫瘤壞死後，中心也會造成類似囊泡的構造。

臨床醫師並無法從影像上直接判斷良惡性，只能告訴病人最像是哪一種，癌症的機率高不高。最標準的作法還是將腫瘤檢體送細胞學或病理組織切片，才能確診。

陳俊憲表示，除經皮穿刺或手術外，內視鏡超音波是目前公認較為準確及安全的切片方式。在內視鏡超音波底下，臨床醫師除了可以判斷腫瘤的型態，是否有侵犯胰管或血管，還可以評估是否有鄰近器官（如肝臟）或局部淋巴結轉移。當評估不能排除癌症病變時，腫瘤切片或液體抽吸也可以在同次檢查中執行，大幅降低穿刺或切片的風險。

腫瘤 癌症 台灣

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